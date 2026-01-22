Yerli turistlerin yurt içinde yaptığı seyahat harcamaları, 2024’ün üçüncü çeyreğine göre yüzde 34,8 artarak 276,1 milyar liraya ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz-Eylül 2025 döneminde yurt içinde ikamet eden 21,5 milyon kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların toplam 27,1 milyon seyahati kayıtlara geçti ve 230,8 milyon geceleme yapıldı. Ortalama geceleme sayısı ise 8,5 oldu.

HARCAMALAR YÜKSELDİ

Yerli turistlerin harcamalarının yüzde 84,5’i kişisel harcamalara, yüzde 15,5’i ise paket turlara ayrıldı. Seyahat başına ortalama harcama 10.189 lira olarak hesaplandı. Harcamalarda en yüksek pay sırasıyla yeme-içme (%29,4), konaklama (%23,8) ve ulaştırma (%19,3) oldu. Yeme-içme harcamaları yüzde 31,6, konaklama yüzde 54,6, ulaştırma ise yüzde 25,7 artış gösterdi.

Seyahat amaçları arasında ilk sırada yüzde 47,9 ile “yakınları ziyaret” yer aldı; bunu yüzde 46,2 ile “gezi, eğlence, tatil” ve yüzde 2,5 ile “sağlık” izledi. Konaklama türlerinde en fazla geceleme, 132,4 milyon gece ile “arkadaş veya akraba evinde” gerçekleşti. Bunu 51,5 milyon geceleme ile “kendi evi” ve 26,3 milyon geceleme ile “otel” takip etti.