2027'nin ilk yarısında satışa çıkarılması planlanan yerli akıllı telefon için marka belirleme çalışmaları devam ediyor. Cihazın küresel pazarda kullanılabilecek, güçlü ve bilinirliği yüksek bir isimle tüketicilerin karşısına çıkarılması hedefleniyor.
Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek: 5 seçenek sunulacak
Türkiye’nin yerli akıllı telefon projesinde çalışmalar hız kazanırken cihazın adıyla ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Malatya’da üretilmesi ve 2027’nin ilk yarısında satışa sunulması planlanan telefon için hazırlanan 5 marka ismi Erdoğan’a sunulacak. Karar tercihiyle belli olacak.Kaynak: Diğer
Haberler.com'un haberine göre, Bu kapsamda 5 farklı marka ismi hazırlanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.
Yerli telefonun hangi isimle piyasaya çıkacağı, Erdoğan'ın seçenekler arasından yapacağı tercihle belli olacak.
ÜRETİM MALATYA'DA YAPILACAK
TTT İnovasyon tarafından yürütülen proje kapsamında telefonun üretim merkezi Malatya olacak.
ASELSAN cihazın donanım ve üretim tarafında görev alırken, Türk Telekom yazılım, içerik, pazarlama, dağıtım ve markalama çalışmalarını üstlenecek.
Yerli mühendislerin özellikle pil ve kamera teknolojileri üzerinde çalışmalar yaptığı belirtilirken, telefonun 2027'nin ilk yarısında satışa sunulması planlanıyor.
PREMİUM, ÜST VE ORTA SEGMENT HEDEFLENİYOR
Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, telefonun premium, üst ve orta segmentlerde konumlandırılmasının planlandığını açıkladı.
Cihazın özellikle pil ömrü ve kamera performansıyla rakipleri karşısında iddialı hale getirilmesi amaçlanıyor.
İlk aşamada Android işletim sistemiyle piyasaya çıkması planlanan telefon için ilerleyen dönemlerde yerli işletim sistemi ve yerli çipe geçilmesi hedefleniyor.
Projenin farklı aşamalarındaki geçişlerin yaklaşık birer yıllık aralıklarla gerçekleştirilmesi planlanıyor.
ASELSAN DAHA ÖNCE CEP TELEFONU ÜRETMİŞTİ
ASELSAN'ın cep telefonu üretimi geçmişi de bulunuyor. Şirket, çalışmalarına 1993'te başlanan ASELSAN 1919 modeliyle 1997 yılında cep telefonu üretmişti.
İlk etapta 500 adet üretilen ASELSAN 1919'un ilk ihracatı Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılmıştı.
Telefonun üretimiyle Türkiye, o dönemde dünyada cep telefonu üretebilen dokuz ülkeden biri olmuştu.