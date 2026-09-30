Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek: 5 seçenek sunulacak

2027'nin ilk yarısında satışa çıkarılması planlanan yerli akıllı telefon için marka belirleme çalışmaları devam ediyor. Cihazın küresel pazarda kullanılabilecek, güçlü ve bilinirliği yüksek bir isimle tüketicilerin karşısına çıkarılması hedefleniyor.