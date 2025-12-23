McKinsey’in araştırmasına göre, kuruluşların beşte dördü (%88) en az bir iş fonksiyonlarında yapay zeka kullanırken; 2025 yılı boyunca yapay zeka temelli çözümlere odaklanan teknoloji sağlayıcısı AloTech, yeniliklerini duyurdu. Çağrı merkezi ve müşteri iletişimi süreçlerinde analiz derinliğini, operasyonel sürekliliği ve aksiyon hızını artıran önemli geliştirmeleri hayata geçirdi. Bu kapsamda şirket, platform genelinde 16 yenilikçi yapay zeka özelliğini başarıyla geliştirerek müşteri deneyimini daha ölçülebilir, yönetilebilir ve sürdürülebilir hale getirdi.

AloTech Ürün Genel Müdür Yardımcısı Halil Uzundal, 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerini şöyle paylaştı: “2025’te odağımız, yapay zekayı yalnızca analiz üreten bir teknoloji olmaktan çıkarıp, müşteri iletişimi operasyonlarının karar mekanizmasına doğrudan entegre etmek oldu. CX Insights başta olmak üzere geliştirdiğimiz 16 yeni yapay zeka özelliğiyle müşterilerimizin çağrı ve etkileşim verilerinden daha hızlı, doğru ve aksiyona dönüşebilir içgörüler elde etmesini sağladık. Vizyonumuzun, Google Cloud’un en üst düzey yapay zeka liderleriyle birebir ve derinlemesine ele alınması, sınırlı sayıda iş ortağına özel gerçekleştirilen bu ziyaretin en önemli parçasıydı. Bu gelişmeler, AloTech’in küresel ölçekte güvenilen stratejik bir teknoloji ortağı olarak konumlandığını kanıtlıyor.”

“AMACIMIZ, VERIMLILIĞI VE ÖLÇÜLEBILIRLIĞI ARTIRAN BIR PLATFORM SUNMAK”

Bu gelişmelerle birlikte AloTech, sektörel ihtiyaçlara özel üç farklı fiziksel etkinlik düzenleyerek yeni nesil çözümlerini e-ticaret, perakende ve lojistik sektörlerinden müşterileriyle buluşturdu. Etkinliklerde, dijital dönüşüm süreçlerine katkıda bulunan yenilikçi araçlar, gerçek vaka örnekleri ve ileri analitik uygulamalar katılımcıların beğenisine sunuldu. 2025 boyunca müşteri iletişim süreçlerini daha akıllı ve verimli hale getiren çözümler üretmeye odaklanan AloTech Ürün Genel Müdür Yardımcısı Halil Uzundal, “Bu yıl özellikle CX Insights, müşteri temsilcisi asistanı, çok kanallı analiz (ses ve chat), gerçek zamanlı uyarılar ve maliyet görünürlüğü gibi başlıklarda ciddi bir olgunlaşma yakaladık. Amacımız, müşterilerimize hem operasyonel verimliliğini artıran hem de kaliteyi ölçülebilir şekilde yöneten yapay zeka destekli bir çağrı merkezi platformu sunmak” dedi.

“YAPAY ZEKA YATIRIMLARIMIZI SAHADA KARŞILIK BULAN ÇÖZÜMLERE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ”

“AloTech olarak, özellikle gerçek zamanlı otomatik etkileşim analizi sağlayan CX Insights ürünümüzü önemli ölçüde geliştirdik. CX Insights; çağrı ve chat etkileşimlerini yapılandıran, analiz eden, kategori, duygu durumu ve zaman serisi çıktılarıyla ekiplerin hızlı aksiyon almasını sağlayan ve en önemlisi operasyonun gidişatıyla ilgili aksiyon önerileri sunan güçlü bir analitik platforma dönüştü” ifadelerini kullanan AloTech Ürün Genel Müdür Yardımcısı Halil Uzundal, açıklamalarını 2026 hedeflerine değinerek sonlandırdı:

“Önümüzdeki dönemde yapay zekayı daha fazla gerçek zamanlı senaryolara taşıyacak, kalite yönetimi ve müşteri deneyimi içgörülerini tek bir çatı altında daha da güçlendireceğiz. 2012’den bu yana işletmelere bulut tabanlı çağrı merkezi çözümleri sunan AloTech olarak, yapay zeka yatırımlarımızı doğrudan sahada karşılık bulan çözümlere dönüştürmeye devam edeceğiz.”