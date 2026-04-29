Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 5-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılacak.
Yerli savunmadaki lazer silah sistemi sergilenecek
SAHA 2026, Türk savunma sanayisinin geliştirdiği zırhlı muharebe araçlarına ev sahipliği yapacak, bu araçlar, en modern donanımları ve yetenekleriyle sahne alacak.
Askeri kara araçları konusunda Türk savunma sanayisinin global markalarından FNSS, fuara son dönemde güvenlik güçlerinin envanterine kattığı araçları ve bunların yeni yeteneklerini gösterecek.
ROKETSAN ve FNSS işbirliğiyle ortaya çıkan ve ilk kez geçen yıl IDEF 2025 fuarında lanse edilen ALKA-KAPLAN HİBRİT Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi (YESS) Platformu, geçen sürede kazandırılan ilave kabiliyetlerle SAHA 2026'da olacak.
ROKETSAN'ın ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi ve FNSS'nin KAPLAN Hibrit Taşıyıcı Platformu'nun bir araya gelmesiyle ortaya çıkan platformda, sabit ve döner kanatlı mini/mikro insansız hava araçları (İHA) ile dolanan mühimmatları tespit ve imha kabiliyetine sahip ALKA var.
FNSS imzalı dizel jeneratör ünitesi, aracın elektrikli sürüş sistemine entegre edilerek operasyonel enerji ihtiyacını karşılamak üzere geliştirildi. En verimli hız-tork aralıklarında elektrik üretimi sağlayan bu sistem; hem aracın mobilite gereksinimlerini karşılıyor hem de ALKA gibi yüksek voltaj ihtiyacı bulunan yeni nesil silah sistemlerini, ilave bir güç ünitesine gerek kalmaksızın besleyebiliyor.
ALKA YESS asimetrik tehditlere karşı en maliyet etkin savunma sistemlerinden biri olarak öne çıkıyor. ROKETSAN tarafından platform ve platforma yönelik yeni ve ilerici alt teknolojilerin geliştirilmesi çalışmaları da sürüyor.
FNSS standında, TEBER-II 30/40 Uzaktan Komutalı Kule (UKK) entegre edilmiş PARS ALPHA 8x8 Yeni Nesil Tekerlekli Zırhlı Muharebe Aracı yer alacak.
PARS ALPHA 8x8, yeni nesil zırhlı muharebe araçları alanında yenilikçi çözümlere öncülük ederek üstün hareket ve beka kabiliyeti, dayanıklılık, durumsal farkındalık ve yaşam destek sistemlerini barındıran teknolojileri tek platformda bir araya getiriyor.
Araca FNSS tasarımı TEBER-II 30/40 Uzaktan Komutalı Kule entegre edildi. Kule, 30 mm çift beslemeli otomatik top ile donatıldı. Top üzerinde temel aksamlar ve kundak kısmı olduğu gibi muhafaza edilmek suretiyle mevcut 30 mm top namlusu 40 mm namlu ile değiştirilebiliyor. Bu uyarlanabilir silah sistemi tercihi, kullanıcıların ateş gücünü kolayca, ihtiyaç duyulan zamanda ve yerde artırmasına olanak tanıyor. Ayrıca 7,62 mm’lik eş eksenli bir makineli tüfek ana silahın yanında yer alıyor.
Deniz Kuvvetleri envanterinde görev alan Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA da fuarda gösterilecek.
Amfibi harekâtın kilit oyuncusu ZAHA, gemi-sahil hattındaki mesafeyi rekor sürede katetme yeteneğiyle öne çıkıyor. Çıkarma gemisinden denize iniş yaptığı andan itibaren yüksek hızla ilerleyen araç, birliklerin güvenliğini ve ateş desteğini gözeterek onları karaya taşıyor. TSK’nın en süratli amfibi aracı olma unvanını taşıyan ZAHA; hem kara hem de deniz aracı karakteristiklerini, görev tanımına uygun bir hibrit yapıda başarıyla bir araya getiriyor.
Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar Projesi kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri teslimatlarında sona gelinen İZCİ 6x6 Komuta Kontrol Aracı da fuarda tanıtılacak.
Önemli bir kuvvet çarpanı oluşturan araçlar, keşif görevinin hızlı, kaliteli ve merkezinde bulunan komuta kontrol sistemi sayesinde anlık yapılmasına olanak sağlıyor.
PARS İZCİ, keşif ve iç güvenlik operasyonlarında fark yaratan bir platform... Yüksek durumsal farkındalık ve her türlü arazide üstün manevra kabiliyeti sunan araç, mayın korumalı personel taşıyıcıların güvenliğini, modern zırhlı muharebe araçlarının yetenekleriyle harmanlıyor. Bu yapısıyla, bir yandan personel güvenliğini en üst düzeyde tutarken diğer yandan modern savaş sahasının tüm gereksinimlerini karşılıyor.