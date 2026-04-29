Yerli savunmadaki lazer silah sistemi sergilenecek

PARS ALPHA 8x8, yeni nesil zırhlı muharebe araçları alanında yenilikçi çözümlere öncülük ederek üstün hareket ve beka kabiliyeti, dayanıklılık, durumsal farkındalık ve yaşam destek sistemlerini barındıran teknolojileri tek platformda bir araya getiriyor.

Araca FNSS tasarımı TEBER-II 30/40 Uzaktan Komutalı Kule entegre edildi. Kule, 30 mm çift beslemeli otomatik top ile donatıldı. Top üzerinde temel aksamlar ve kundak kısmı olduğu gibi muhafaza edilmek suretiyle mevcut 30 mm top namlusu 40 mm namlu ile değiştirilebiliyor. Bu uyarlanabilir silah sistemi tercihi, kullanıcıların ateş gücünü kolayca, ihtiyaç duyulan zamanda ve yerde artırmasına olanak tanıyor. Ayrıca 7,62 mm’lik eş eksenli bir makineli tüfek ana silahın yanında yer alıyor.