Rum basını, Türkiye’nin HİSAR hava savunma sistemini KKTC’ye konuşlandırdığını ve bu sistemin Rum ordusunun savunma ağlarını etkisiz hale getirebilecek bir "avcı" rolü üstlendiğini öne sürdü.

Türkiye’nin yerli üretim HİSAR hava savunma sistemlerini KKTC'ye konuşlandırıldığına ilişkin iddialar Rumları alarma geçirdi. Rum basını, HİSAR sistemlerinin adadaki mevcut savunma altyapısıyla entegre çalışabileceğini kaydederek, gelişmiş radar ve komuta unsurlarıyla Türkiye'nin bölgedeki hava savunma kapasitesini artırabileceğini kaydetti.

HİSAR sistemlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin mevcut hava savunma ağıyla uyumlu şekilde çalıştığını belirten Rum basını, bu gelişmenin Kıbrıs'taki askeri dengeyi etkileyebileceğine dikkat çekti. Yunan Hava Kuvvetleri'nin, HİSAR'ın gelişmiş sistemleri nedeniyle bölgeden uzak durmak zorunda kalacağını ifade edildi. Girne çevresinde askeri hareketlilik gözlemlendiği iddiaları da GKRY'de tansiyonu artırdı.

RUM BASININDA ENDİŞE

Lefkoşa merkezli Simerini'nin uydu görüntülerine dayandırdığı haberinde, KORKUT hava savunma sistemlerinin ardından HİSAR-A'nın da adada gözlemlendiği öne sürülürken, Girne çevresinde bazı askeri hareketliliklerin dikkat çektiğini yazdı. Bu hareketliliğin, Türkiye’nin Çelik Kubbe hava savunma sisteminin bölgeye yerleştirilmesinden kaynaklandığı iddia edildi.

Haberde, HİSAR sistemlerinin Türk yapımı olduğu vurgulandı. Sistemin 3 fırlatma rampasıyla birlikte farklı unsurlarının KKTC’de konuşlandırıldığı iddia edilirken, HİSAR'ın insansız hava araçları (İHA), dronlar, uçaklar ve helikopterlere karşı etkili olduğu belirtildi. Sistemlerin Girne bölgesinde konuşlu olduğu ifade edildi.

HİSAR sistemlerinin modern askeri ihtiyaçlara yanıt verdiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çok katmanlı hava savunma ağının bir parçası olduğu bildirildi. Bu yapının, bireysel hava savunma kubbelerinin merkezi bir komuta sistemiyle birbirine bağlanması esasına dayandığı kaydedildi. Simerini, bu entegrasyonun sistemi daha etkili hale getirdiğini bildirdi.

Habere göre, HİSAR, insansız hava araçları, dronlar, helikopterler ve savaş uçaklarına karşı “Türkiye’nin avcısı” rolünü üstleniyor. Kendi radar sistemi ile 120 kilometre menzile sahip olan sistem, bağımsız hareket edebilme yeteneğinin yanı sıra Türkiye’nin ağ merkezli komuta-kontrol sistemi HAKİM üzerinden diğer radar ve silah sistemleriyle tam entegre çalışıyor. Bu yapı sayesinde KKTC’deki üsler, havaalanları ve limanlar gibi kritik altyapı alanlarının gerçek zamanlı olarak korunması hedefleniyor.

'TÜRK BEYNİ' HAKİM SİSTEMİ

HİSAR sistemlerinin "HAKİM" adı verilen ağ merkezli komuta ve kontrol sistemiyle bağlantılı çalıştığı aktarıldı. Simerini, "Türk beyni" diye tanımladığı HAKİM’in; radarlar, sensörler ve uçaksavar unsurlarını tek bir ağda birleştirdiğini ifade etti. Sistem sayesinde hava sahasındaki tehditlerin gerçek zamanlı olarak analiz edildiği belirtildi.

HAKİM’in tehditleri öncelediği ve en uygun silah sisteminin devreye alınmasına karar verdiği kaydedildi. Elektronik parazitlere karşı dayanıklı olduğu belirtilen yapının, farklı birimler arasında çifte angajmanı önlediği vurgulandı. Sistemin Beşparmak Dağları ve Gönyeli’de bulunan radarlarla koordineli çalıştığı kaydedildi.

HİSAR'IN TEKNİK KAPASİTESİ MERCEK ALTINDA

Simeniri’de yer alan bilgilere göre, HİSAR sistemleri kendi radarına sahip olup yaklaşık 120 kilometrelik bir alanı kapsayabiliyor. Sistemlerin hareket kabiliyetine sahip olduğu ve Ada’daki diğer yüksek teknoloji savunma unsurlarıyla veri paylaşımı yaptığı aktarıldı. Temel özelliğin, tehdit algısının ortak bir görüntüde birleştirilmesi olduğu belirtildi.

Haberde, HİSAR füzelerinin menzilinin modele göre 15, 25 ve 40 kilometre arasında değiştiği bilgisi de yer aldı. Sistemlerin üsler, askeri birlikler, limanlar, havaalanları ve bazı deniz yetki alanlarını kapsayacak şekilde konumlandırıldığı ifade edildi. HİSAR'ın yüksek hedef hassasiyeti ve elektronik karıştırmaya karşı direnç özelliklerine sahip olduğu vurgulandı.

'YUNANLAR UZAK DURMAK ZORUNDA KALACAK'

Rum basını, HİSAR sistemlerinin Yunan Hava Kuvvetleri envanterindeki H145M helikopterleri açısından risk oluşturabileceğini yazdı. H145M'lerin taşıdığı silahların menzilinin HİSAR füzelerine kıyasla daha kısa olduğu belirtildi. Rum basını bu durumun, helikopterlerin güvenli mesafeden operasyon yapma kabiliyetini sınırlayabileceğine dikkat çekti.

Öte yandan, Yunan hava unsurlarının HİSAR’ın etkin olduğu bölgelerden uzak durmak zorunda kalabileceği öne sürüldü. Aksi durumda, angajman bölgelerine girmenin yüksek bedeller doğurabileceği değerlendirmesine yer verildi. Simerini, bu tabloyu operasyonel bir kısıt olarak nitelendirdi.