Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen radar sistemlerinin, Türkiye’nin deniz trafiği açısından kritik noktalarında devreye alınması planlanıyor. İstanbul, İzmir, Mersin ve Kocaeli gibi yoğun liman kentlerini kapsayan projeyle, “Mavi Vatan”da gemi hareketlerinin daha güvenli ve etkin biçimde izlenmesi hedefleniyor.

Vatan Gazetesi'nin haberine göre radar ağı sayesinde deniz trafiği daha kontrollü yönetilecek, olası kazaların önüne geçilecek ve acil durumlara müdahale süresi kısaltılacak.

330 milyon liralık yatırım

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın kamu yatırımları programında yer alan proje için toplam 330 milyon 790 bin 249 TL kaynak ayrıldı. Şu ana kadar makine ve teçhizat alımları kapsamında yaklaşık 89 milyon 790 bin TL harcama yapılırken, 2026 yılı için 176 milyon TL ek ödenek planlandığı bildirildi.

Türkiye’nin en yoğun deniz trafiğine sahip bölgelerinden biri olan **İzmit Körfezi**ne kurulacak SERDAR-7M radar sistemiyle gemi hareketleri anlık olarak izlenebilecek. Sistem, deniz kazalarının önlenmesi, trafik düzeninin sağlanması ve kritik durumlarda hızlı müdahale edilmesi açısından kilit rol oynayacak.

Projenin aynı zamanda yerli savunma sanayisinin ulaştığı teknolojik kapasiteyi de ortaya koyması bekleniyor.