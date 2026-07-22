Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden Denizli’de geliştirilen yerli Borsa-20 nohut çeşidi, Tavas ilçesi Altınova Mahallesi’nde ekildiği 130 dekarlık alanda sağlıklı şekilde yeşermeye başladı.

TARLADAKİ GELİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

Yeni sezonun ilk gelişim süreci drone ile havadan görüntülenirken, tarladaki homojen çıkış ve güçlü gelişim dikkat çekti.

Yüksek verim potansiyeline sahip yerli nohut çeşidinin gelişimi teknik ekipler tarafından düzenli olarak izleniyor.

ÜRETİCİYE YOL GÖSTERECEK

Borsa-20 nohut üretiminde elde edilecek verim ve kalite sonuçlarının, bölgedeki üreticilere yol göstermesi ve nohut üretimine katkı sağlaması hedefleniyor.

ÇİFTÇİLERE HİBELİ TOHUM DESTEĞİ

Proje kapsamında Nisan ayında:

25 çiftçiye

Yüzde 75 hibeli 3 ton Borsa-20 tohumu dağıtılarak yerli tohum ilk kez üreticilerle buluşturuldu.

GELİŞİM SÜRECİ YAKINDAN İZLENİYOR

Yetkililer, nohutların gelişiminin aylık olarak takip edileceğini belirtti. Süreç boyunca gerekli bakım ve ilaçlamaların yapılacağı, hasat döneminde ise verim sonuçlarının değerlendirileceği ifade edildi.

HEDEF: SÜRDÜRÜLEBİLİR VE VERİMLİ ÜRETİM

Yerli tohumla birlikte üreticilere daha verimli, kaliteli ve sürdürülebilir bir üretim modeli sunulması amaçlanıyor.