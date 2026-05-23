Yerli navigasyonda yok yok: Çıkış tarihi belli oldu

TÜRK KULLANICIYA ÖZEL YÖNLENDİRME SİSTEMİ

Projede öne çıkan başlıklardan biri de tamamen yerli sokak görüntüleme altyapısı oldu. Başarsoft’un kendi araçlarıyla 360 derece görüntü toplama çalışmalarına başlayacağı belirtilirken mahalle ve sokak bazında detaylı görüntülerin navigasyon sistemine entegre edilmesi hedefleniyor. Böylece kullanıcılar yalnızca harita üzerinden değil, gerçek sokak görüntüleriyle de yönlendirme alabilecek.

Öte yandan geliştirilen uygulama klasik navigasyon kalıplarını terk edecek. Türk kullanıcı alışkanlıklarına uygun bir yönlendirme sistemi üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Buna göre sistem, “kuzeye dönün” gibi teknik yön tarifleri yerine kavşak görselleri, sokak isimleri ve daha doğal yönlendirmeler kullanacak. Kullanıcılara “göbeğe gir, sağda kal” benzeri günlük dile yakın komutlarla rota bilgisi sunulması planlanıyor.

Ayrıca ilerleyen dönemlerde farklı bölgelere özgü şive seçeneklerinin de sisteme eklenmesi gündemde bulunuyor:

“Belki de gelecekteki versiyonlarda her bölgeye uygun şiveyle konuşacak, Karadeniz şivesiyle, yörük şivesiyle yol tarif edecek. İsterseniz çocuğunuzun sesi yolu tarif edecek. Hayalimiz bu”