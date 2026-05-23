Yerli navigasyonda yok yok: Çıkış tarihi belli oldu

Türkiye’de bir süredir üzerinde çalışılan yerli navigasyon projesinde sona gelindi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle Başarsoft, Bilişim Vadisi ve Togg iş birliğiyle geliştirilen uygulamanın yalnızca klasik bir harita servisi olmayacağı belirtti. sistemin canlı trafik analizi, yapay zeka destekli rota tahminleri, şerit bilgisi ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle dikkat çekeceği açıklandı.
Başarsoft Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan, Türkiye’nin kendi konum verisini üreten ve yöneten ülkeler arasına girmesini hedeflediklerini söyledi. "Navigasyon artık bir uygulama değil, ülkelerin veri egemenliğini belirleyen stratejik bir altyapı” diyen Küçükpehlivan, proje sayesinde sunucuların tamamen yurt içinde çalışacağını aktardı.