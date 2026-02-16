Yerli Leonardo DiCaprio geri döndü: Arda Kural’dan 14 Şubat sürprizi

Oyunculuğun ardından madenciliğe ilgi duyduğunu belirten Kural, değerli ve yarı değerli taşlar üzerine araştırmalar yaptığını, hatta altın ve elmas ticaretiyle ilgilenmeyi düşündüğünü dile getirdi. Daha önce yaptığı bir açıklamada ise sektörde kalıcı olamadığını ve kariyerinin zirvesindeyken çeşitli engellerle karşılaştığını ifade etmişti.