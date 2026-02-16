Yeniçağ Gazetesi
16 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
TARIM ÜFE OCAKTA ARTTI
Anasayfa Magazin Yerli Leonardo DiCaprio geri döndü: Arda Kural’dan 14 Şubat sürprizi

Yerli Leonardo DiCaprio geri döndü: Arda Kural’dan 14 Şubat sürprizi

“Yerli Leonardo DiCaprio” olarak anılan Arda Kural, uzun süre ekranlardan uzak kalmıştı. Sağlık sorunları nedeniyle zorlu bir süreçten geçen oyuncu, kariyerine ara verdikten sonra bambaşka bir alana yönelerek sevenlerini şaşırtmıştı. Şimdi ise özel hayatıyla şaşırttı.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Haberi Paylaş
Yerli Leonardo DiCaprio geri döndü: Arda Kural’dan 14 Şubat sürprizi - Resim: 1

14 Şubat’ta yaptığı romantik paylaşımla dikkat çeken Arda Kural, sevgilisiyle verdiği pozlarla gündem oldu.

1 10
Yerli Leonardo DiCaprio geri döndü: Arda Kural’dan 14 Şubat sürprizi - Resim: 2

Televizyon izleyicisinin hafızasına özellikle Emret Komutanım dizisindeki performansıyla kazınan oyuncu, burada canlandırdığı karakterle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

2 10
Yerli Leonardo DiCaprio geri döndü: Arda Kural’dan 14 Şubat sürprizi - Resim: 3

Bir dönem yakışıklılığı ve dünyaca ünlü aktör Leonardo DiCaprio’ya olan benzerliğiyle sıkça konuşulmuş, bu benzetme kariyerinin önemli bir parçası hâline gelmişti.

3 10
Yerli Leonardo DiCaprio geri döndü: Arda Kural’dan 14 Şubat sürprizi - Resim: 4

Ama Kural’ın hayatı beklenmedik bir şekilde değişti. Psikoz teşhisi sonrası gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden oyuncu, bu süreçte hem sağlığına odaklandı hem de oyunculuğu bıraktığını açıkladı.

4 10
Yerli Leonardo DiCaprio geri döndü: Arda Kural’dan 14 Şubat sürprizi - Resim: 5

Zor günleri geride bırakmak için mücadele eden Kural, zaman zaman yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde yer aldı.

5 10
Yerli Leonardo DiCaprio geri döndü: Arda Kural’dan 14 Şubat sürprizi - Resim: 6

SEVGİLİSİYLE ROMANTİK ANLARINI PAYLAŞTI

Son olarak 14 Şubat’ta yaptığı paylaşımla özel hayatında yeni bir sayfa açtığını gösteren oyuncu, sevgilisiyle olan romantik karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım, hayranları için de sürpriz oldu.

6 10
Yerli Leonardo DiCaprio geri döndü: Arda Kural’dan 14 Şubat sürprizi - Resim: 7

Öte yandan katıldığı bir programda “Şimdilerde ne yapıyorsunuz?” sorusuna verdiği yanıt da dikkat çekmişti.

7 10
Yerli Leonardo DiCaprio geri döndü: Arda Kural’dan 14 Şubat sürprizi - Resim: 8

Oyunculuğun ardından madenciliğe ilgi duyduğunu belirten Kural, değerli ve yarı değerli taşlar üzerine araştırmalar yaptığını, hatta altın ve elmas ticaretiyle ilgilenmeyi düşündüğünü dile getirdi. Daha önce yaptığı bir açıklamada ise sektörde kalıcı olamadığını ve kariyerinin zirvesindeyken çeşitli engellerle karşılaştığını ifade etmişti.

8 10
Yerli Leonardo DiCaprio geri döndü: Arda Kural’dan 14 Şubat sürprizi - Resim: 9

Zorlu bir dönemden geçen Arda Kural, bugün hem özel hayatında hem de yeni uğraşlarında farklı bir yol çiziyor.

9 10
Yerli Leonardo DiCaprio geri döndü: Arda Kural’dan 14 Şubat sürprizi - Resim: 10
10 10
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro