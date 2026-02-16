14 Şubat’ta yaptığı romantik paylaşımla dikkat çeken Arda Kural, sevgilisiyle verdiği pozlarla gündem oldu.
Yerli Leonardo DiCaprio geri döndü: Arda Kural’dan 14 Şubat sürprizi
“Yerli Leonardo DiCaprio” olarak anılan Arda Kural, uzun süre ekranlardan uzak kalmıştı. Sağlık sorunları nedeniyle zorlu bir süreçten geçen oyuncu, kariyerine ara verdikten sonra bambaşka bir alana yönelerek sevenlerini şaşırtmıştı. Şimdi ise özel hayatıyla şaşırttı.Derleyen: Hande Karacan
Televizyon izleyicisinin hafızasına özellikle Emret Komutanım dizisindeki performansıyla kazınan oyuncu, burada canlandırdığı karakterle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.
Bir dönem yakışıklılığı ve dünyaca ünlü aktör Leonardo DiCaprio’ya olan benzerliğiyle sıkça konuşulmuş, bu benzetme kariyerinin önemli bir parçası hâline gelmişti.
Ama Kural’ın hayatı beklenmedik bir şekilde değişti. Psikoz teşhisi sonrası gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden oyuncu, bu süreçte hem sağlığına odaklandı hem de oyunculuğu bıraktığını açıkladı.
Zor günleri geride bırakmak için mücadele eden Kural, zaman zaman yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde yer aldı.
SEVGİLİSİYLE ROMANTİK ANLARINI PAYLAŞTI
Son olarak 14 Şubat’ta yaptığı paylaşımla özel hayatında yeni bir sayfa açtığını gösteren oyuncu, sevgilisiyle olan romantik karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım, hayranları için de sürpriz oldu.
Öte yandan katıldığı bir programda “Şimdilerde ne yapıyorsunuz?” sorusuna verdiği yanıt da dikkat çekmişti.
Oyunculuğun ardından madenciliğe ilgi duyduğunu belirten Kural, değerli ve yarı değerli taşlar üzerine araştırmalar yaptığını, hatta altın ve elmas ticaretiyle ilgilenmeyi düşündüğünü dile getirdi. Daha önce yaptığı bir açıklamada ise sektörde kalıcı olamadığını ve kariyerinin zirvesindeyken çeşitli engellerle karşılaştığını ifade etmişti.
Zorlu bir dönemden geçen Arda Kural, bugün hem özel hayatında hem de yeni uğraşlarında farklı bir yol çiziyor.