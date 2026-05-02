Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen insansız hava araçları (İHA), 5-9 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda sergilenecek. SAHA İstanbul organizasyonuyla ve Anadolu Ajansı’nın global iletişim ortaklığında gerçekleştirilecek fuar, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.

Fuarda, DASAL tarafından geliştirilen ve güvenlik güçlerinin envanterine giren PUHU C75 Kargo İHA öne çıkacak. 75 kilogram taşıma kapasitesine sahip sistem, envantere girişinin ardından muharebe sahası ve zorlu çevresel koşullarda başarıyla görev yaptı.

Çevik ve modüler yapısıyla dikkat çeken PUHU C75, hem sivil hem de askeri görevlerde kullanılabiliyor. Yedekli uçuş kritik aviyonik mimarisi sayesinde güvenli ve kesintisiz uçuş sağlayan sistem, yüksek irtifa ve zorlu hava koşullarında da etkin görev yapabiliyor.

Elektronik harp ortamlarına dayanıklı yapısı ve otonom uçuş kabiliyetiyle öne çıkan İHA; gece-gündüz görev icra ederek özellikle ulaşımın zor olduğu bölgelerde kritik lojistik ihtiyaçların hızlı ve güvenli şekilde karşılanmasına imkan tanıyor. Aynı zamanda personel riskini azaltarak operasyonel sürekliliğe katkı sağlıyor.

PUHU C75, afet ve acil durum senaryolarında da önemli rol üstleniyor. Sağlık malzemeleri, gıda, arama-kurtarma ekipmanları ve askeri teçhizat gibi kritik ihtiyaçların zor bölgelere ulaştırılmasında etkin şekilde kullanılabiliyor.

DASAL, elde edilen saha tecrübeleri doğrultusunda daha gelişmiş bir model olan PUHU C100 üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. 100 kilogram taşıma kapasitesine sahip yeni nesil İHA, artırılmış menzil ve hız özellikleriyle dikkat çekiyor.

Toplam kalkış ağırlığı 360 kilogram olan PUHU C100, saatte 90 kilometre hıza ulaşabiliyor. Sistem, tek yönlü görevlerde 30 kilometreye kadar, geri dönüş gerektiren görevlerde ise 15 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Yeni nesil döner kanatlı kargo İHA, otonom görev planlama ve optimum rota belirleme kabiliyetleri sayesinde yükleri hedef bölgeye iniş yapmadan bırakabiliyor. Ayrıca farklı üs bölgelerine iniş yaparak yeniden göreve hazırlanabiliyor. Gelişmiş batarya sistemi ve hızlı şarj özelliğiyle kesintisiz operasyon imkanı sunan PUHU C100, sahada lojistik kabiliyetleri bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.