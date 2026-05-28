Yerli hızlı trende tarihi rekor: Saatte 240 kilometreyi gördü

MİLLİ HIZLI TRENDE KRİTİK TEST SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Projede hız, fren performansı, sürüş stabilitesi ve yol uyumu başta olmak üzere birçok teknik kriter detaylı şekilde inceleniyor. Testlerin planlanan maksimum hız seviyesine ulaşılıncaya kadar sürdürüleceğini belirten Uraloğlu, tren setlerinin tüm güvenlik standartlarını eksiksiz karşılamasının hedeflendiğini vurguladı.

“Bu kapsamda trenin hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi tüm performans kriterlerini detaylı şekilde inceleyeceğiz. Bu yoğun ve titiz test programları kapsamında, trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz.”