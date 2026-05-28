Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk elektrikli hızlı treninde test süreci hız kesmeden sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Elektrikli Hızlı Tren’in son denemelerde saatte 240 kilometre hıza ulaştığını açıkladı. Kritik test aşamalarını başarıyla geçen trenin, güvenlik ve konfor kriterleri eksiksiz tamamlanıncaya kadar denemelerine devam edileceği bildirildi.
Yerli hızlı trende tarihi rekor: Saatte 240 kilometreyi gördü
Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli hızlı treni testlerde yeni bir eşiği geçti. Saatte 240 kilometre hıza ulaşan Milli Elektrikli Hızlı Tren, ASELSAN imzalı yerli sistemleri, yüksek yolcu kapasitesi ve gelişmiş güvenlik teknolojileriyle dikkat çekti.
Yerli üretim hamlesinin önemli projeleri arasında yer alan Milli Elektrikli Hızlı Tren, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ tarafından geliştirildi. Daha önce dinamik fren testlerinde 225 kilometre hıza ulaşan tren, yeni testlerde performansını daha ileri seviyeye taşıdı.
Bakan Uraloğlu, sürece ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız Türkiye’nin ilk hızlı treni dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaşmıştı. Test süreçleri başarıyla devam eden Milli Elektrikli Hızlı Tren’imiz saatte 240 kilometre hıza ulaştı.”
MİLLİ HIZLI TRENDE KRİTİK TEST SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Projede hız, fren performansı, sürüş stabilitesi ve yol uyumu başta olmak üzere birçok teknik kriter detaylı şekilde inceleniyor. Testlerin planlanan maksimum hız seviyesine ulaşılıncaya kadar sürdürüleceğini belirten Uraloğlu, tren setlerinin tüm güvenlik standartlarını eksiksiz karşılamasının hedeflendiğini vurguladı.
“Bu kapsamda trenin hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi tüm performans kriterlerini detaylı şekilde inceleyeceğiz. Bu yoğun ve titiz test programları kapsamında, trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz.”
ASELSAN İMZALI YERLİ SİSTEMLER DİKKAT ÇEKTİ
577 yolcu kapasitesine sahip, alüminyum gövdeli 8 araçtan oluşan Milli Elektrikli Hızlı Tren; otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu kapıları, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar sistemi, kamera altyapısı ile işitsel ve görsel bilgilendirme teknolojileriyle donatıldı.
Trenin en kritik bileşenleri arasında yer alan Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemi’nin ASELSAN iş birliğiyle yerli ve milli olarak geliştirildiğini belirten Uraloğlu, yolcu konforuna yönelik detaylara da dikkat çekti.
“En önemli ve kritik sistemlerinden olan ‘Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi’ ile ‘Cer Sistemi’ni, ASELSAN ile tamamen yerli ve milli olarak tasarladık ve ürettik. Trenle seyahat edecek yolcularımızın rahatlıkla kullanabilmeleri için; yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri otomatlar ve mutfak bölümleri yerleştirdik. Ayrıca bu araçlarımızda engelli vatandaşlarımız için iki adet yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyeleriyle platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan asansörlere de yer verdik. Trenlerimizi, yüksek konfor ve inovasyon ile mevcut ve gelecekte var olacak ihtiyaçları karşılamak üzere tasarladık.”