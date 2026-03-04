Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Elektrikli Hızlı Tren Projesi’ne ilişkin detayları aktardı. Uraloğlu, trenin saatte 225 kilometre hıza sahip olacağını ve proje kapsamında ilk setin üretimini tamamladıklarını açıkladı.

CUMA GÜNÜ MİLLİ TREN GELİYOR

Cuma günü treni raylara indirerek test süreçlerine başlayacaklarını söyleyen Uraloğlu, trenin hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi tüm performans kriterlerini detaylı şekilde inceleyeceklerini söyledi.

Trenin 577 yolcu taşıma kapasitesi olacağını vurgulayan Uraloğlu, detaylara dair şu bilgileri verdi:

"Proje kapsamında 2026-2028 yılları arasında 14 set daha üretmeyi planlıyoruz. Şu anda Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarımızda 31 setin hizmet verdiğini düşünürsek neredeyse yarısı kadar milli trenlerimizi de üretmiş olacağız. Alüminyum gövdeli 8 araçtan oluşan Milli Elektrikli Hızlı Tren setlerimiz 577 yolcuya hizmet verebilecek."

Engelli yolculara da hizmet vereceğinin altını çizen Uraloğlu, ayrıca, seti oluşturan araçların yolcu konforunu ve güvenliğini sağlayan tren kontrol ve izleme sistemi, otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleri ile donatıldığını söyledi.