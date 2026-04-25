Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık vizyonu çerçevesinde yürütülen projede, test süreci hız kesmeden devam ediyor. Milli hızlı tren, raylara inmesinin ardından gerçekleştirilen performans testlerinin ikinci gününde, tasarım hızı olan yüksek süratlere yaklaşarak 225 km/h hıza ulaştı. Bu başarı, yerli mühendisliğin ulaştığı teknik yetkinliği bir kez daha gözler önüne serdi.

BAKAN URALOĞLU: KRİTİK AŞAMA İKİ GÜNDE GEÇİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, test sürüşlerinde kaydedilen ilerlemenin önemine dikkat çekerek "Yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız Türkiye'nin ilk hızlı treni, dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaştı. Hızlı trenimiz, testlerin en kritik aşamasını iki gün gibi kısa bir sürede geçerek, mühendisliğimizin ve işçiliğimizin teknolojik yetkinliğini kanıtladı, önemli bir başarıya imza attı." dedi.

MİLLİ MÜHENDİSLİĞİN İMZASI

TÜRASAŞ tesislerinde geliştirilen tren seti, sadece hızıyla değil, güvenlik ve fren sistemleriyle de tam not alıyor. Tasarımından yazılımına kadar pek çok bileşeni yerli olan trenin, testlerin tamamlanmasının ardından Türkiye’nin hızlı tren hatlarında aktif olarak hizmete girmesi planlanıyor.