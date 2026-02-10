Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), savunma sanayiinde stratejik bir üretim ortaklığına imza attı. Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen World Defense Show (WDS) 2026 kapsamında, milli genel maksat helikopteri GÖKBEY’in Suudi Arabistan’da ortak üretimi için mutabakat zaptı imzalandı.

ÇEVRE ÜLKELERE İHRACI PLANLANIYOR

TUSAŞ ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ve Askeri Sanayi Genel Otoritesi (GAMI) arasında imzalanan anlaşma, sadece bir satış değil, uzun vadeli bir teknoloji ortaklığını kapsıyor. Anlaşmanın temel sütunları şöyle:

GAMI, ülkedeki askeri ve sivil helikopter ihtiyaçlarını toplayacak; TUSAŞ ise bu ihtiyaçları yerel bir üreticiyle Suudi Arabistan’da imal edecek.

Ortak üretimle banttan inecek helikopterlerin, ilerleyen dönemde çevre ülkelere de ihraç edilmesi hedefleniyor.

Anlaşmayı Türkiye adına Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Uçar imzaladı.

GÖKBEY NEDEN TERCİH EDİLDİ?

Suudi Arabistan’ın seçiminde GÖKBEY’in "çok rollü" yapısı ve ekstrem koşullardaki performansı belirleyici oldu. Özellikle bölgenin yüksek sıcaklık ve kumlu coğrafi yapısına uyum sağlayabilen GÖKBEY, milli TS1400 turboşaft motorları sayesinde gece-gündüz kesintisiz görev icra edebiliyor.