Türkiye’nin ve Avrupa’nın savunma alanındaki en büyük buluşması olan SAHA EXPO 2026, halk gününde ziyaretçi rekoruna koşuyor. İstanbul Fuar Merkezi’nde sergilenen yerli ve milli teknolojiler, vatandaştan tam not aldı. Fuarın 5’inci gününde halka açılan kapılardan giren binlerce kişi, Türk mühendislerinin elinden çıkan çelikten eserlerle hatıra fotoğrafı çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

FUARIN "AĞIR TOPU": YILDIRIMHAN

Sergilenen yüzlerce ürün arasında en büyük ilgiyi, Türkiye’nin stratejik caydırıcılıktaki yeni simgesi olan kıtalararası balistik füze YILDIRIMHAN gördü. Heybetli duruşuyla fuar alanının en çok fotoğraflanan ürünü olan YILDIRIMHAN, sadece bir teknoloji gösterisi değil, aynı zamanda milli bir gurur tablosuna dönüştü.

"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"

Fuara katılan vatandaşlardan Huriye Kaba, dev füzeyi gördüğünde yaşadığı heyecanı gizleyemedi. Duygularını ifade etmekte zorlanan Kaba, "Ben çok görkemli buldum. Çok büyük bir füze. Ülkem adına çok gurur verici. Çok heyecanlandım girerken tüylerim diken diken oldu. Yapan bütün mühendislerin ellerine, emeklerine sağlık" ifadelerini kullandı.

"ALLAH DEVAMINI NASİP ETSİN"

Ziyaretçilerden Tayfun Fakı ise savunma sanayiindeki bu atılımın Türkiye’nin geleceği için önemine dikkat çekerek, "Gurur duyuyoruz. Allah bu projelerin devamını nasip etsin. YILDIRIMHAN’ı göreceğiz inşallah" şeklinde konuştu.