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Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) bünyesinde yürütülen bilimsel çalışma kapsamında, yeni nesil pil teknolojilerinde kullanılabilecek elektroaktif bir polimer geliştirildi. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen buluşun, enerji depolama teknolojilerinde önemli bir adım olması bekleniyor.

YENİ NESİL PİL TEKNOLOJİSİ İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Yeni Akit’in haberine göre, YTÜ Metalurji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Can Zaman ve ekibi, aseton ile elementel kükürdü geliştirdikleri özgün polimerizasyon yöntemiyle reaksiyona sokarak enerji depolayabilen yeni bir elektroaktif polimer elde etti.

AMAÇ DAHA UZUN ÖMÜRLÜ PİLLER

Doç. Dr. Ali Can Zaman, çalışmalarının temel amacının daha uzun ömürlü, daha hızlı şarj ve deşarj olabilen pil teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sunmak olduğunu belirtti.

Araştırmaların lityum-kükürt pilleri üzerine yoğunlaştığını ifade eden Zaman, geliştirilen yöntem sayesinde kükürdün dezavantajlarının önemli ölçüde azaltılabildiğini söyledi.

“HİBRİT ÖZELLİKLER GÖSTEREN BİR POLİMER ELDE ETTİK”

Geliştirilen malzemenin hem kükürdün hem de organik bileşiklerin özelliklerini taşıdığına dikkat çeken Zaman, “Aslında hibrit özellikler gösteren bir polimer elde ettik. Elde edilen malzemeler elektroaktif özellik gösteriyor ve bu sayede enerji depolayabiliyor.” ifadelerini kullandı.

PATENTLE TESCİLLENDİ

Bilim insanlarının geliştirdiği elektroaktif polimer, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Çalışmanın, yeterli optimizasyonun ardından yeni nesil batarya teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

SADECE PİLLERLE SINIRLI DEĞİL

Araştırma ekibi, geliştirilen malzemenin yalnızca enerji depolama alanında değil, karbondioksit yakalama, gaz ayrıştırma ve su arıtma gibi farklı alanlarda da kullanılabileceğini belirtti.

Özellikle kükürt içeren yapısı sayesinde ağır metalleri bünyesine çekebilme potansiyeline sahip olan malzemenin, gelecekte çevre teknolojilerinde de önemli rol üstlenmesi bekleniyor.