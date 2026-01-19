Van Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenmek istenen yürüyüşe polis ekipleri müdahalede bulundu. Ekipler, müdahale esnasında çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan isimler arasında yerine kayyım atanan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan, Van Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neslihan Şedal, DEM Parti Van İl Eş Başkanı Veysi Dilekçi ile Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz da yer alıyor.

Polis, valilik tarafından alınan yasak kararını ileterek yürüyüşe engel oldu. Yürüyüşe devam etmek isteyen kişiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Dağılmayan gruba tazyikli su ve biber gazıyla müdahalede bulunan ekipler, yürüyüşü dağıttı. Müdahaleden sonra çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtilirken, şehir merkezinde geniş güvenlik önlemlerinin sürdüğü ifade edildi.