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Kordofan ve Darfur'da yerinden edilmiş binlerce Sudanlı, tahıl fiyatlarındaki büyük artışın gölgesinde kendilerini "Umbaz" (küspe) yemeye iten son derece zorlu koşullar altında yaşıyor. Radyo Dabanga, "Kuzey Kordofan'ın başkenti El-Ubeyd şehrine insani yardımların ulaşmasındaki aksaklıkların devam ettiği; şehirde sağlık ve hizmet sektörlerinde korkunç bir çöküş, su kıtlığı ve sığınma merkezlerinde yerinden edilmiş insanların yarattığı devasa bir aşırı kalabalık yaşandığı" uyarısında bulunuyor.

İnsani yardım alanında çalışan Sudanlı aktivist Huveyda Abdurrahman Salih, Batı Kordofan eyaletine bağlı El-Udiya (Al-Udayyah) bölgesindeki son derece zorlu koşulların, bazı aileleri yerinden edilmiş kişilerin temel öğünü haline gelen 'Umbaz' yemeye ittiğini aktarıyor. Umbaz, susam ve yer fıstığının yağı çıkarıldıktan sonra arta kalan ve genellikle hayvan yemi olarak kullanılan tohum kalıntılarından oluşuyor.

Kuzey Kordofan'da yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı trajik koşullar, Sudan ordu hükümetinin aldığı bir dizi önlem nedeniyle fiyatlarda yaşanan akıl almaz artışla doğrudan bağlantılı. Sudan Times gazetesi, ticari kaynaklara ve etkilenen bölgelerdeki sakinlere dayandırdığı haberinde, ikmal malzemelerinin geçişine getirilen kısıtlamaların Kordofan ve Darfur'a giden ana yolları felç etmesinin ardından ticaret akışının çok daha zorlu bir aşamaya girdiğini belirtiyor.

Gazete haberine şu ifadelerle devam ediyor: "Temel ihtiyaç maddesi nakliyecileri, sivillere yönelik gıda ve yakıt taşırken yüklerini kaybetme veya sıkı yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalma korkusu gölgesinde oldukça sınırlı seçeneklerle baş başa kalmış durumda." Haberde ayrıca, "Söz konusu ikmal malzemelerinin, alım gücünde keskin bir düşüş ve temel ihtiyaç maddelerinde giderek artan bir kıtlık yaşayan yerel halkın ihtiyaçlarını karşılamak üzere iç pazarlara yönelik olduğu" vurgulanıyor.

Gözlemcilerin, sivillerin ve yerinden edilmiş kişilerin haklarının ihlal edilmesi ve açlığa mahkum bırakılması olarak tanımladığı bu durumun arkasında olmakla suçlanan Sudan ordusuna ve onunla müttefik olan bazı silahlı hareketlere yönelik tepkiler artıyor. Ancak ordu ve orduya bağlı hükümet bu iddiaları reddediyor.

Sudan Times yaşanan ekonomik tabloyu şu sözlerle özetliyor: "Kriz, gıda fiyatlarında benzeri görülmemiş bir artışa yol açtı. Piyasaların karşı karşıya olduğu baskının boyutunun bir göstergesi olarak bir çuval soğanın fiyatı yaklaşık 2 milyon Sudan lirasına ulaştı. Ticaret yollarının Mart ayından bu yana kapalı kalmasıyla birlikte, ülkede devam eden silahlı çatışmaların ışığında insani durumun daha da kötüleşeceği uyarıları arasında, geniş bölgelerin yaşadığı tecrit çemberi giderek genişliyor."

Kuzey Kordofan eyaletindeki Sudan Sivil Komiteleri; devam eden göç dalgaları, kolera salgınının yayılması ve şiddetli yağışlar bağlamında eyaletteki insani durumun giderek daha da kötüleştiği konusunda uyarıda bulunmuştu. Komiteler; barış hükümetini, Birleşmiş Milletler'i, Afrika Birliği'ni ve insani yardım kuruluşlarını zarar gören sivilleri kurtarmak için acil müdahaleye çağırdı.

Aktivist Huveyda'nın açıklamalarına dönecek olursak; kendisi, insani yardımların Batı Kordofan eyaletine ulaşmasındaki zorluklar nedeniyle krizin daha da derinleştiğini doğruladı. Yardım malzemelerinin uzun bir süredir eyalete kolayca ulaşamadığına ve geçmiş dönemlerde bazı tarafların bölgeye yardım girişini engellediğine dikkat çekti.

Öte yandan, Avrupa Birliği ve Afrika Birliği tarafından Kuzey Kordofan eyaletine bağlı El-Ubeyd şehrinde insani ve güvenlik durumunun giderek kötüleştiğine dair daha önce yapılan uyarılar dikkat çekiyor. Sudan ordusunun artan ihlalleri, sivil tesislere ve altyapıya yönelik saldırılarının ortasında yapılan bu uyarılarda, çatışmaların derhal durdurulması ve insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaşımının garanti altına alınması çağrısında bulunulmuştu.

Söz konusu çağrı, Büyükelçi Ama Amwah'ın da yer aldığı ve Sudan'ın bir kez daha tehlikeli bir dönüm noktasında olduğunun altının çizildiği ortak bir görüş yazısında dile getirildi.

Avrupa Birliği Eşitlik, Hazırlıklı Olma ve Kriz Yönetimi Komiseri ile Afrika Birliği Sağlık, İnsani İşler ve Sosyal Kalkınma Komiseri; El-Ubeyd şehrinde ve Şikan bölgesini çevreleyen kırsal alanlarda yaşayan 605 binden fazla kişinin, devam eden şiddet olayları nedeniyle artan insani yıkımlarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Bu sayı, savaş nedeniyle başka bölgelerden kaçarak buraya sığınan yaklaşık 105 bin yerinden edilmiş kişi de dahil olmak üzere El-Ubeyd içindeki 563 binden fazla sivili kapsıyor.

Makalede, son haftalarda akaryakıt istasyonlarını, depoları, pazarları, sağlık tesislerini, ticari konvoyları ve yerleşim alanlarını hedef alan saldırılardaki tırmanışa dikkat çekilerek, bu tesislerin uluslararası insancıl hukuk kapsamında koruma altında olan sivil altyapılar olduğu vurgulandı.

Sudan ordu güçleri, yaklaşık 3 aydır halkı El-Ubeyd şehrinde kalmaya zorluyor ve şehirden çıkışlarını engelliyor.