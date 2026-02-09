Akalın’ın sahneden “Bu işten hiç para almadım” sözleriyle yaptığı gönderme, Sefo’nun Instagram’da paylaştığı “Abla böyle anlaşmıştık ya” yanıtıyla yeni bir boyut kazandı. Tartışma büyüyünce gözler Demet Akalın’a çevrildi.

Geçtiğimiz yaz yayınlanan “Yerinde Dur”, yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi gördü. Şarkı YouTube’da yüz milyonları aşan izlenme rakamına ulaşırken, Spotify ve Apple Music listelerinde de üst sıralarda yer aldı. Demet Akalın, daha önce yaptığı açıklamalarda Sefo’nun kendisine eski parlak dönemlerini hatırlattığını söyleyerek genç rapçiye övgüde bulunmuştu.

Sahnedeki espri, beklenmedik bir krizi tetikledi. Akalın’ın “Bir de paramızı alabilseydik Sefo’dan… Çok cimri!” sözleri sosyal medyada hızla yayıldı. Bunun üzerine Sefo, Instagram hikâyesinde “Demet abla hâlâ ‘para’ diyor” ifadelerini kullanarak karşılık verdi.

Tartışmaların büyümesi üzerine Demet Akalın bu kez videolu bir açıklama yaparak konuya netlik kazandırdı. Ünlü şarkıcı, sözlerinin tamamen şaka amaçlı olduğunu vurgulayarak, Sefo’dan herhangi bir para talebi olmadığını söyledi. Akalın ayrıca, “Yerinde Dur” sayesinde hâlâ çocukların peşlerinden koştuğunu belirterek şarkının yarattığı etkiye dikkat çekti.