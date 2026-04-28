Yerin altından servet çıktı: Türkiye'nin o ilinde dev rezerv
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yakında Türkiye'nin Kritik Ham Maddeler stratejisini resmi olarak açıklayacaklarını belirterek, "Beylikova nadir toprak elementleri projesi bu stratejinin temel taşıdır.'' dedi.Derleyen: Züleyha Öncü
Kritik mineraller ve nadir toprak elementleri temiz enerji teknolojilerinin yanı sıra dijital altyapı, geliştirilmiş üretim ve savunma sistemleri için vazgeçilmez olacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın, küresel enerji piyasalarında yaşanan köklü değişimi ve Türkiye’nin bu süreçteki stratejik yol haritasını özetlediği açıklamaları şu şekilde özelleştirilebilir:
"Elektrik Çağı" Başladı: Kritik Mineraller Güvenliğin Yeni Adı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji talebinin geçtiğimiz yıl yüzde 1,3 arttığını, ancak elektrik talebindeki büyümenin bu oranın iki katını aştığını belirterek dünyanın resmen "Elektrik Çağı"na girdiğini ilan etti. Bu ivmenin temelinde elektrikli araçlar, dev veri merkezleri ve ekonomilerin dijitalleşmesi yatıyor.
Modern Ekonominin Yakıtı: Nadir Toprak Elementleri
Temiz enerji teknolojilerinden savunma sanayisine kadar her alanda kritik minerallerin vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Bayraktar, şu noktaların altını çizdi:
Stratejik Hammaddeler: Rüzgar türbinleri, batarya depolama sistemleri ve yarı iletkenler için bu mineraller modern ekonominin kalbinde yer alıyor.
Jeopolitik Riskler: Tedarik zincirinde yaşanan aksamalar ve küresel gerilimler, maden ve enerji konusunu sadece ekonomik bir başlık olmaktan çıkarıp bir ulusal güvenlik meselesine dönüştürdü.
Tedarikteki "Tekelleşme" Kırılganlık Yaratıyor
Kritik mineral üretiminin ve rafinaj kapasitesinin belirli coğrafyalarda yoğunlaşmasının yapısal riskler barındırdığını ifade eden Bayraktar, şeffaf piyasa vurgusu yaptı:
"Hiçbir ülkenin hacimsel hakimiyetini parçalanmış bir alıcı tabanına karşı kullanmasına izin verilmemeli."
Türkiye, bu dengesizliği aşmak için sadece hammadde temini değil; teknoloji transferi ve derin işleme kapasitesini içeren kapsamlı ortaklıklar kurmayı hedefliyor. Enerji diplomasisiyle bölgesel refahı artırmak ve "kazan-kazan" odaklı projeler geliştirmek Türkiye'nin madencilik vizyonunun temelini oluşturuyor.
Türkiye’nin 2035 Hedefi: Yeşil Enerjide 120 Gigavat
Türkiye’nin mevcut elektrik gücünün yüzde 62’sinin yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını hatırlatan Bayraktar, geleceğe dair dev yatırımları paylaştı:
Güneş ve Rüzgar Hamlesi: 2035 yılına kadar kapasitenin 120 gigavata çıkarılması planlanıyor.
İletim Altyapısı: Şebeke esnekliğini artırmak adına 40 gigavatlık Yüksek Gerilim Doğru Akım (HVDC) hatları inşa edilecek.
Beylikova Projesi: Türkiye, yalnızca maden çıkaran değil, aynı zamanda işleyen bir güç olma yolunda ilerliyor. Eskişehir Beylikova'daki dünyanın en büyük rezervlerinden birine sahip nadir toprak elementleri sahasında uç ürün üretimiyle yüksek teknolojili bir endüstriyel değer yaratılacak.