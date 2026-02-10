Bursa'da Jandarma ekipleri, kaçak ve sahte alkol üretimi ile mücadele kapsamında yasa dışı üretim yapılanmasına yönelik, iki ay süren takip sonunda belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, toprağa yaklaşık 2 metre derinliğinde kazı yapılarak gizlenmiş şekilde kurulan kaçak üretim tesisi bulundu. Ele geçirilen malzemelerin yüksek miktarda sahte içki üretimine elverişli olduğu değerlendirildi.