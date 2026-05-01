AFAD ve TÜBİTAK iş birliğiyle yürütülen "Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi" projesi kapsamında, kentin jeolojik yapısı uzman ekiplerce inceleniyor.

Siirt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde sürdürülen çalışmalarda, özellikle Şirvan/İncekaya ile Pervari/Köprüçay hattı üzerinde uzanan fay hattına odaklanıldı. Paleosismolojik yöntemlerle yapılan bu incelemeler, söz konusu fayın geçmiş bin yıllarda kaç büyük deprem ürettiğini ve bu sarsıntıların tekrarlanma periyotlarını gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sahadan elde edilecek bulguların bölgenin sismik risk analizinde kritik bir rol oynayacağı belirtildi. Bu veriler sayesinde, Siirt ve çevresindeki yerleşim yerlerinin deprem güvenliği stratejileri daha sağlıklı bir temel üzerine inşa edilecek.