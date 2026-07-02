Mikroklima avantajına sahip bölgede faaliyet gösteren merkezin, üretim alanını 26 dönüme çıkarması hedefleniyor.
Yerin altındaki enerjiyle akıllı serayı ısıtıyorlar: Türkiye'nin dört bir yanına fide yağdıracaklar
Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde jeotermal ısınma ve İtalyan teknolojisiyle donatılan modern tesiste, tek seferde 12 milyon sebze fidesi üretilerek Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırılıyor.Kaynak: İHA
Türkiye'nin önemli mikroklima alanlarından biri olan Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine bağlı Laçin bölgesindeki modern fide ekim tesisinde üretim tüm hızıyla sürüyor. Bünyesinde brokoli, karnabahar, bezelye, marul başta olmak üzere çok sayıda sebze türünü barındıran akıllı sera, sahip olduğu son teknoloji altyapısıyla Türkiye’de sayılı merkezler arasında yer alıyor. Tesis mühendislerinden Serkan Cambazoğlu, bölgenin lojistik gücü ile modern tarım tekniklerinin birleştiği tesisin tarım sektöründeki önemine dikkat çekti.
ÜRETİM ALANI 26 DÖNÜME ÇIKARILIYOR
Tesisin büyüklüğü ve geleceğe yönelik üretim kapasitesi hakkında bilgiler paylaşan mühendis Serkan Cambazoğlu, modern tarım tekniklerini en üst düzeyde kullandıklarını belirtti. Mevcut operasyon sahasının genişletileceğini vurgulayan Cambazoğlu, "Burası hâlihazırda 12 dönümlük bir arazi üzerinde kurulu. Yeni yatırımlarla birlikte kapalı alanımızı 26 dönüme çıkarıyoruz. Mevcut 12 dönümlük alan içinde bile tek seferde 12 milyon fide üretimi gerçekleştirebiliyoruz. Seramızda şu an marul, karnabahar, brokoli, lahana, hıyar, biber ve domates gibi çeşitler mevcut. Her türlü sebze fidesinin üretimini profesyonelce sağlayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.
İTALYAN TEKNOLOJİSİ VE JEOTERMAL ISINMA BİR ARADA
Bölgenin lojistik avantajlarına ve kullanılan otomasyon sistemlerine değinen Cambazoğlu, tesisi muadillerinden ayıran teknik detayları aktardı. Eskişehir genelinde bu altyapıya sahip tek merkez olduklarını belirten Cambazoğlu, şunları kaydetti: "Tesisimizde boom sulama sistemi, Urbinati ekim makinesi, fan-ped soğutma sistemi ve jeotermal ısınma gibi çok büyük avantajlarımız var. Kullandığımız teknoloji İtalyan Urbinati sistemi olarak geçiyor ve bitkilerin üstünden homojen bir şekilde yağmurlama sulama yapıyor. Bu gelişmiş iklimlendirme, fan-ped soğutma ve jeotermal kaynaklı ısıtma sistemleri diğer standart tesislerde bulunmuyor."
LOJİSTİK KONUM SEVKİYATI KOLAYLAŞTIRIYOR
Sarıcakaya ilçesinin sahip olduğu özel iklim şartlarının yanı sıra coğrafi konumunun da ticari açıdan büyük bir fırsat sunduğu belirtiliyor. Eskişehir'in İstanbul ve Ankara gibi büyük tüketim merkezlerine olan yakınlığı, üretilen hassas fidelerin Türkiye’nin dört bir yanına hızlı ve kayıpsız bir şekilde ulaştırılmasını kolaylaştırıyor. Hem bölgedeki doğal mikroklima yapısı hem de teknolojik üstünlük, tesisi Türkiye tarımında önemli bir tedarik üssü haline getiriyor.