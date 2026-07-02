Yerin altındaki enerjiyle akıllı serayı ısıtıyorlar: Türkiye'nin dört bir yanına fide yağdıracaklar

İTALYAN TEKNOLOJİSİ VE JEOTERMAL ISINMA BİR ARADA

Bölgenin lojistik avantajlarına ve kullanılan otomasyon sistemlerine değinen Cambazoğlu, tesisi muadillerinden ayıran teknik detayları aktardı. Eskişehir genelinde bu altyapıya sahip tek merkez olduklarını belirten Cambazoğlu, şunları kaydetti: "Tesisimizde boom sulama sistemi, Urbinati ekim makinesi, fan-ped soğutma sistemi ve jeotermal ısınma gibi çok büyük avantajlarımız var. Kullandığımız teknoloji İtalyan Urbinati sistemi olarak geçiyor ve bitkilerin üstünden homojen bir şekilde yağmurlama sulama yapıyor. Bu gelişmiş iklimlendirme, fan-ped soğutma ve jeotermal kaynaklı ısıtma sistemleri diğer standart tesislerde bulunmuyor."