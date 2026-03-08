Avrupa, elektrikli araç bataryalarında Asya ve özellikle Çin hegemonyasını kırmak için tarihi bir adım attı. Finlandiya’nın batısındaki Syväjärvi madeninde gerçekleştirilen ilk kontrollü patlamayla, kıtanın "beyaz altın" rüyası resmen gerçeğe dönüştü. Keliber şirketi tarafından yürütülen bu stratejik proje, Avrupa’nın ilk entegre lityum tedarik zinciri olma özelliğini taşıyor.

Finlandiya’nın modeli, ham maddeyi sadece topraktan çıkarmakla kalmıyor, onu işleyerek son ürüne dönüştürecek bir teknoloji üssü kuruyor. Kokkola şehrinde inşa edilen son teknoloji rafineri, ham cevheri modern bataryaların kalbi olan lityum hidroksite dönüştürecek. Yıl sonunda ticari faaliyete geçmesi beklenen bu tesisle birlikte Finlandiya, madenden rafinaja kadar tam kapasite çalışan ilk Avrupa ülkesi unvanını alacak.

Halk TV haber merkezinin haberine göre. Avrupa'nın batarya ihtiyacını tam 18 yıl boyunca tek başına karşılamaya hazırlanıyor. İşte stratejik dengeleri değiştiren o dev projenin detayları...

Avrupa, elektrikli otomobil batarya sektöründe Asya'nın hakimiyetine karşılık vermek amacıyla, kendi sınırları içinde ilk entegre lityum tedarik zincirini hayata geçirmeye çalışıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN KURTULUŞ REÇETESİ

Hepimizin de gördüğü gibi, elektrikli araçlar emisyonları azaltma ve daha sürdürülebilir ulaşım modellerine geçiş stratejisinin temel direği haline geldi. Ancak her elektrikli aracın kalbi bataryasıdır ve bu bağlamda, bataryanın yapıldığı malzemeler uzun zamandır ekonomik ilgi odağı olmuştur.

Lityum , lityum iyon piller için en kritik elementtir, ancak madenciliği ve işlenmesi önemli yatırım, bilgi birikimi ve yeterli yataklara erişim gerektirir.

Bugüne kadar Çin , madencilikten kimyasal işlemeye kadar küresel değer zincirinin büyük bir bölümünü kontrol ederek bu sektörde stratejik liderliği ele geçirmeyi başaran ülke olmuştur.

Öte yandan Avrupa , otomotiv endüstrisinde güçlü bir geleneğe ve yüksek düzeyde bilgi birikimine sahip olmasına rağmen, hammadde konusunda kendi kendine yeterlilikte geride kalmaktadır.

Ancak durum değişiyor gibi görünüyor, zira bu alandaki en önemli gelişmelerden biri son günlerde ortaya çıktı.

18 YILLIK "BEYAZ ALTIN" REZERVİ İŞLETMEYE AÇILDI

Daha spesifik olarak, Finlandiya'nın batısındaki Syväjärvi madeninde madencilik faaliyetlerinin başladığı duyuruldu . Bu, Keliber şirketi tarafından hayata geçirilen bir projedir ve şirket, ana lityum minerali olan spodumen içeren kayayı ortaya çıkarmak için ilk kontrollü patlamalarla madeni resmen işletmeye başlamıştır.

Şantiyede halihazırda 150'den fazla işçi çalışıyor , yüzlerce kişi de paralel altyapı ve inşaat projelerinde yer alıyor. Projenin tam olarak hayata geçirilmesiyle yaklaşık 350 kalıcı iş imkanı yaratılacağı ve yerel ekonomiye önemli bir katkı sağlanacağı tahmin ediliyor.

Aynı zamanda, Finlandiya modeli sadece madencilikle sınırlı olmadığı için daha geniş bir alanda da çalışmalar yürütülmektedir.

Özellikle Kokkola şehrinde , cevherin modern bataryalar için gerekli olan kritik kimyasal bileşik olan lityum hidroksite dönüştürüleceği son teknoloji ürünü bir rafinerinin inşaatı son aşamalarına geldi.

Aynı zamanda, kayalar ayrı bir ünite olan Päiväneva'da kırılıp zenginleştirildikten sonra nihai işleme için taşınacaktır. Zenginleştirme ünitesinin bahar aylarında faaliyete geçmesi beklenirken, kimya kompleksinin yıl sonuna doğru ticari faaliyete başlaması planlanmaktadır.

Bu bağlamda, Finlandiya'nın , yer altı madenciliğinden elektrikli araç bataryaları için nihai işleme kadar entegre bir lityum tedarik zincirini tamamen işleten ilk Avrupa ülkesi olması bekleniyor.

Bölgedeki yatakların toplam alanının yaklaşık 500 kilometrekare olduğu tahmin ediliyor ve daha geniş alanda altı maden sahasının daha geliştirilmesi planlanıyor.

Aslında, mevcut yataklardan sadece 1,5 kilometre uzaklıkta yeni bir sondaj programının başlatıldığı duyuruldu; bu da rezervin ilk tahminlerden önemli ölçüde daha büyük olabileceğine işaret ediyor.

Tahminlere göre, lityum hidroksit monohidratın yıllık üretimi 15.000 tona ulaşacak ve bu miktar, pil pazarının en az 18 yıl boyunca ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olacak.

Nihai ürün, enerji depolama sistemleri ve elektrikli araç bataryaları üreticilerinin kullanımına sunulacak ve böylece kıtanın stratejik özerkliği güçlendirilerek Avrupa'nın batarya üretiminde özerklik yolunu inşa etme çabaları etkin bir şekilde başlatılacaktır.