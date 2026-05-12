Sabahın ilk ışıklarında, saat 05.00 sularında yerin 320 metre altında kömür kazan maden işçileri, aniden çalan sirenlerle sarsıldı. Senaryo gereği meydana gelen deprem ve beraberinde başlayan yangın sonrası maden ocağında tahliye planı devreye sokuldu.
Yerin 320 metre altında nefes kesen dakikalar... Zonguldak'ta madencilerin büyük sınavı
Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında gerçeği aratmayan dev bir tatbikata imza attı. Şafak vakti yerin metrelerce altında başlayan senaryo, madencilerin soğukkanlılığı ve hızıyla başarıyla tamamlandı.
Mühendisler ve amirlerin koordinasyonunda hareket eden işçiler, Oksijenli Ferdi Kurtarıcı (OFK) maskelerini takarak hızla çıkışa yöneldi. Olay yerine sevk edilen tahlisiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle, senaryo kapsamındaki yaralılar tahliye edilerek tedavi altına alındı.
Tatbikatın ardından madencilere seslenen Üzülmez Müessese Müdürü Ümit Değirmenci, madencilik sektöründe risklerin her zaman yüksek olduğunu vurguladı. Değirmenci, şu uyarılarda bulundu:
"İş güvenliğinde 'bir şey olmaz' mantığı, bu sektörde ölüme davetiye çıkarır. Her an her şeye hazırlıklı olmalıyız. Çalışma alanlarınızı güvenli bırakmak, sizden sonra gelecek olan mesai arkadaşınızın, komşunuzun hayatını korumaktır."
İşletme Müdürü Melih Özer ise tatbikatın ana odak noktalarından birinin maske kullanım alışkanlığı olduğunu belirtti. Özer, OFK maskelerinin acil durumlarda hayat kurtarıcı rolüne dikkat çekerek, personelin tatbikata gösterdiği ciddiyetten dolayı teşekkürlerini iletti.
Her 6 ayda bir rutin olarak tekrarlanan bu eğitimlerin, işçilerin farkındalığını artırmak ve olası gerçek afetlerde can kaybını önlemek adına hayati önem taşıdığı kaydedildi.