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Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, topyekun kalkınma vizyonu doğrultusunda Türkiye'nin tüm şehirlerinde yatırımı, üretimi ve istihdamı büyütmeye devam ettiklerini vurguladı.

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı’nın 2025 yılı sonuçlarına yönelik detayları paylaşan Bakan Kacır, hamlenin ekonomik büyüklüğüne ve istihdama olan katkısına dikkat çekti.

22 BİNDEN FAZLA YENİ İSTİHDAM KAPISI

Tarımdan turizme, madencilikten imalat sanayisine kadar çok geniş bir yelpazede projelere can suyu olacaklarını aktaran Bakan Kacır, şu verileri paylaştı:

"303 yatırım projesini destekliyoruz. Şehirlerimizin potansiyelini harekete geçirecek ve 22 bini aşkın yeni istihdamın önünü açacak 185 milyar liralık yatırım şehirlerimize ve ülkemize hayırlı olsun."

2026 YILI ÇAĞRISI DA YAKINDA NETLEŞECEK

Yatırım hamlelerinin kesintisiz süreceğinin sinyalini veren Bakan Kacır, 2026 yılı çağrısı başvurularına yönelik değerlendirme süreçlerinin de büyük bir hızla yürütüldüğünü ve bu sonuçların da çok yakında kamuoyuyla paylaşılacağını müjdeledi.

Bakan Kacır, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kuzeyden güneye, doğudan batıya ülkemizin dört bir yanında yatırımları hızlandırmaya, şehirlerimizi tüm imkanlarımızla desteklemeye devam edeceğiz."