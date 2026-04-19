İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Fatih’te bulunan Yerebatan Sarnıcı giriş ücretini Türk ziyaretçiler için 1 lira olarak belirlemesinin ardından ziyaretçi sayısında artış yaşandı, girişlerde yoğunluk oluştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı karar sonrası Yerebatan Sarnıcı girişinde uzun kuyruklar oluştu. Bilet makineleri önünde yoğunluk yaşanırken, ziyaretçiler sıraya girerek uzun süre beklemek zorunda kaldı. Zaman zaman kalabalık nedeniyle sıraya girmekte güçlük çekildiği gözlendi. Cumartesi günü tarihi sarnıcı yaklaşık 20 bin kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.