İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı aday ofisi, Yerebatan Sarnıcı’nın tapusunun Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada söz konusu kararın hukuki ve vicdani temelden yoksun olduğu savunuldu.

İBB Miras tarafından restore edilerek yeniden ziyarete açılan Yerebatan Sarnıcı’nın İstanbul’un en önemli tarihi yapılarından biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, alınan kararın kamu vicdanını zedelediği ifade edildi.

İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı aday ofisi hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"İktidarın, “Ben yaptım oldu” aymazlığının, seçimleri kaybetme hazımsızlığının, seçmene had bildirme hadsizliğinin son örneği Yerebatan Sarnıcı oldu.

İBB Miras tarafından titizlikle restore edilen, milyonların ziyaretine açılan bu kentin en kıymetli hazinelerinden birisi olan Yerebatan Sarnıcı’nın tapusu, hiçbir hukuki ve vicdani dayanağı olmadan Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil ettirildi.

Galata Kulesi, Gezi Parkı, Beykoz Sosyal Tesisleri, Beşiktaş İskelesi, Şerefiye Sarnıcı’nda nasıl hukuksuzlukların altına imza attılarsa aynısı yaptılar. 2019’dan beri Galata Kulesi için sürdürdüğümüz hukuk mücadelesi de maç devam ederken kural değiştirildiği için sonuçsuz kaldı maalesef.

Meclisten bir yasa çıkardılar, dava devam ederken vakıfların matkapla, hilti ile yaptığı restorasyonu el koymaya gerekçe saydılar. Ortada açık bir tablo var: Bir “çökme” kararı verildiyse; ne hukuku dinliyorlar, ne adaleti gözetiyorlar ne de kamu vicdanına kulak veriyorlar.

Gerekiyorsa kanunu değiştiriyorlar, Gerekiyorsa hâkimi değiştiriyorlar, Ve sonunda göz koydukları mülke çöküyorlar.

Ama herkes şunu bilsin: Bu kararlar nihai değildir. Nihai kararı millet verir."