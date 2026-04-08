Tapu verilerine göre devir; Ayasofya-i Kebir, Kalıçeci Hasan Ağa, Hacı Beşir Ağa, Teşrifati Mehmet Akif Bey, Dülbentçizade Mustafa Efendi, Haremeyn vakıfları ile Fatih Sultan Mehmet (Ayasofya) ve Kanuni Sultan Süleyman (Kırkçeşme) vakıfları adına gerçekleştirildi.
Yerebatan Sarnıcı İBB’den alındı
İstanbul’un önde gelen tarihi yapılarından Yerebatan Sarnıcı’nın mülkiyeti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kaydedildi. Bu kurum da Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteriyor.Derleyen: Cansu İşcan
İBB’nin 2024 Faaliyet Raporu’na göre sarnıcı 2020’de 445.795 kişi ziyaret etti. Restorasyon nedeniyle 2021 ve 2022’de kapalı kalan yapı, 2023’te 3.004.102 ziyaretçiye ulaştı. 2024’te ise bu sayı 2.862.348 olarak kaydedildi. 2026 yılı itibarıyla giriş ücretleri; yerli ziyaretçiler için gündüz 350 TL, öğrenciler için 90 TL, yabancılar için ise 1500 TL olarak uygulanıyor. 19.30 sonrasında düzenlenen “Gece Vardiyası” uygulamasında fiyatlar daha yüksek.
İBB’den yapılan açıklamada, devir sürecine ilişkin önceden herhangi bir resmi bildirim yapılmadığı, ortada bilinen bir mahkeme kararı ya da devam eden bir dava bulunmadığı vurgulandı.
Açıklamada, mülkiyet değişikliğinin 1 Nisan 2026’da tapu kayıtları incelenirken fark edildiği belirtilerek, belediyenin hukuki haklarını kullanacağı ve süreci yargıya taşıyacağı ifade edildi.
Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da yaptığı değerlendirmede, daha önce Galata Kulesi, Gezi Parkı, Beykoz Sosyal Tesisleri, Beşiktaş İskelesi ve Şerefiye Sarnıcı gibi yerlerde benzer uygulamaların yaşandığını öne sürdü. 2019’dan bu yana Galata Kulesi için yürütülen hukuki sürecin, yasa değişiklikleri nedeniyle sonuçsuz kaldığını dile getirdi.
İmamoğlu, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Eğer bir ‘el koyma’ kararı verilmişse, ne hukuk ne adalet ne de kamu vicdanı dikkate alınıyor. Gerekirse yasa değiştiriliyor, gerekirse yargı sürecine müdahale ediliyor. Ancak unutulmamalı ki bu kararlar kesin değildir; son sözü millet söyler.”
Yerebatan Sarnıcı hakkında kısa bilgi:
İstanbul’un Sultanahmet bölgesinde yer alan bu yapı, 6. yüzyılda Bizans İmparatoru I. Justinianus döneminde inşa edildi.
“Binbir Sütunlu Sarnıç” olarak da bilinen yapı yaklaşık 9.800 metrekarelik bir alanı kaplar ve 336 mermer sütunla taşınır. Bizans döneminde şehrin su ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılan sarnıç, günümüzde özellikle Medusa başlı sütunları ve etkileyici atmosferiyle önemli bir turistik merkezdir.