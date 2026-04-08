Yerebatan Sarnıcı İBB’den alındı

İBB’nin 2024 Faaliyet Raporu’na göre sarnıcı 2020’de 445.795 kişi ziyaret etti. Restorasyon nedeniyle 2021 ve 2022’de kapalı kalan yapı, 2023’te 3.004.102 ziyaretçiye ulaştı. 2024’te ise bu sayı 2.862.348 olarak kaydedildi. 2026 yılı itibarıyla giriş ücretleri; yerli ziyaretçiler için gündüz 350 TL, öğrenciler için 90 TL, yabancılar için ise 1500 TL olarak uygulanıyor. 19.30 sonrasında düzenlenen “Gece Vardiyası” uygulamasında fiyatlar daha yüksek.