Haftanın dizisi: NOW TV’de Çarşamba akşamları izleyicisiyle buluşan ‘Yeraltı’, ekranlara damga vurmaya devam ediyor.

Başrollerini Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı dizi, geçen hafta 1 puanı aşkın artışla 8.85 reytinge ulaşarak kendi gününün açık ara lideri olurken haftanın da en çok izlenen 3. yapımı oldu. Zirvedeki yerini perçinleyen dizi, sadece aldığı reytingle değil; oyuncuların performanslarıyla da sosyal medyada çok konuşuluyor.

Issız bir dağ evinde yaşanan olaylar

Haftanın filmi: Özgür Bakar’ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı, oyuncu kadrosunda İlayda Mine Çopur, Birhan Tut, Buket Dereoğlu, Cem Cücenoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kirpi Medya ile Juli Sanat imzalı ‘Deccal 3’, vizyondaki açılışını 17 bin 966 seyirciyle yaptı.

Film, ıssız bir dağ evinde bakıcılık yapan Deniz’in, korumakla görevlendirildiği Ateş’in sıradan bir çocuk olmadığını fark etmesiyle gelişen olayları anlatıyor.

İkilem’den ‘Daha Nasıl Anlatayım’ sürprizi

Haftanın şarkısı: Alternatif pop sahnesinin sevilen gruplarından İkilem, yeni şarkısı ‘Daha Nasıl Anlatayım’ı Avrupa Müzik etiketiyle yayınladı. Sözleri ve müziği Murat Güneş’e ait şarkının düzenlemesini yine İkilem yapmış. Şarkıya Mustafa Özen’in yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş.

Şarkı, ayrılığın eşiğinde duran bir kalbin iç dünyasını merkezine alıyor. Ortak yaralar, birlikte biriktirilen anılar ve yarım kalmış hayaller gibi imgeler üzerinden ilerleyen şarkı, duygusunu sade ama etkili bir dille aktarıyor.

Bir ‘Kadının Sessiz Çığlığı’ satırlara döküldü

Haftanın kitabı: Yazar Halise Aydoğdu’nun ‘Kadının Sessiz Çığlığı’ kitabı, Sokak Kitapları Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Fatma, sessizliğin içinde saklanan gücünü keşfetti. Söylenmemiş sözler, bastırılmış duygular, bir kadının içinden yükselen çığlığa dönüştü. Bu öykü, sessiz kalanların sesini duyuruyor, kırılganlıkla güç arasında bir köprü kuruyor. Fatma’nın hikâyesi, kendi yolunu bulan bir kadının direncinin ve özgürlüğünün yankısı… Bazen en derin çığlık, sessizlikten doğar.