Dizideki rolüyle dikkat çeken Özkan, “Yemek siparişlerini setten alırken ‘ömürüm’ diye alıyorum. Özkan, set ekibiyle aramız çok samimi ve bu durum işimizi de kolaylaştırıyor” dedi. Genç oyuncu, karakterinin izleyicilerle kurduğu bağı ve dizideki performansını anlatırken, rol seçimlerindeki titizliği de vurguladı.

Özkan, yaklaşan yaz projesi olan aşk filmi hakkında da ipuçları verdi. “Senaryo oldukça duygusal ve izleyicilerin kalbini ısıtacak bir hikaye” diyen oyuncu, yeni projelerinde farklı roller denemekten çekinmediğini söyledi.

Röportaj boyunca Özkan, sosyal medyada ve magazin dünyasında hakkında çıkan dedikodulara da açıklık getirdi. “Herkesin merak etmesi normal, ama özel hayatımı korumaya özen gösteriyorum” diyerek sınırlarını çizdi.

Bu yıl hem televizyon hem sinema projeleriyle adından söz ettirecek olan Devrim Özkan, kariyerine güçlü bir başlangıç yapmış görünüyor.