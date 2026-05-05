Şu sıralar Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan ile başrolü paylaştığı dizide performansıyla öne çıkan Kaygılaroğlu, sadece oyunculuğuyla değil, kazancıyla da konuşuluyor.
Yeraltı'nın Bozkurt'u Uraz Kaygılaroğlu’nun bölüm başı ücreti dudak uçuklattı
Now TV’nin reytinglerde öne çıkan dizisi Yeraltı, “Bozkurt” karakteriyle dikkat çeken Uraz Kaygılaroğlu sayesinde yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Başarılı oyuncunun diziden elde ettiği kazanç, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.Derleyen: Cemile Kurel
Ortaya atılan iddialara göre ünlü oyuncunun bölüm başı aldığı ücret yaklaşık 1,5 milyon TL.
Ayda dört bölüm yayınlanan dizide yer alan Kaygılaroğlu’nun aylık kazancının ise 6 milyon TL civarında olduğu öne sürülüyor.
Öte yandan başarılı oyuncu, geçtiğimiz günlerde geçmişine dair yaptığı açıklamalarla da gündeme gelmişti.
140 kiloya kadar çıktığı dönemi anlatan Kaygılaroğlu, mutsuzluğa bağlı bir yeme bozukluğu yaşadığını ifade etmişti.
Kilo verme sürecinin ardından hem fiziksel hem de psikolojik olarak büyük bir değişim yaşadığını belirten oyuncu, “Kilo verdikçe aynadaki görüntümden memnun olmaya başladım. Bu da motivasyonumu artırdı” sözleriyle süreci özetlemişti.