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Ceylan karakterini canlandıran Devrim Özkan ile Haydar Ali rolüyle izleyici karşısına çıkan Deniz Can Aktaş'ın, ABD'nin Los Angeles şehrinde bir gece kulübünde birlikte görüntülendiği öne sürüldü.

Sosyal medyada yayılan iddialara göre ikili, gece boyunca aynı ortamda vakit geçirirken samimi tavırlarıyla dikkat çekti. Paylaşılan görüntülerde birlikte dans ettikleri ileri sürülen oyuncular hakkında çıkan aşk dedikoduları, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Taraflardan ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.