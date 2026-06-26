Geçtiğimiz sezon izleyici kitlesini hızla genişleten dizide, yeni sezon öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yapım ekibinin, son dönemde başarılı projelerde yer alan İsmail Hacıoğlu ile görüşme yaptığı iddia edildi.
Yeraltı’nda transfer hareketliliği: Oyuncuyla görüşmeler başladı
NOW TV ekranlarında yayınlanan ve geçtiğimiz sezon güçlü hikâyesiyle dikkat çeken Yeraltı dizisi, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Reytinglerde elde ettiği başarıyla adından söz ettiren yapım, yeni dönemde kadrosunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.Cemile Kurel
Bu görüşme, dizinin yeni sezonunda sürpriz bir transferin gerçekleşebileceği yönündeki beklentileri artırdı.
Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Denizcan Aktaş ve Devrim Özkan gibi isimlerin yer aldığı yapım, yeni sezon için kadro değişiklikleri ve olası yeni transferlerle gündemde kalmaya devam ediyor.
Dizinin güçlü hikâyesi, aksiyon dozu yüksek sahneleri ve karakter derinliğiyle yeni sezonda da Çarşamba akşamlarının en çok konuşulan yapımlarından biri olması bekleniyor.
İsmail Hacıoğlu’nun projeye dahil olup olmayacağı ise yapım ekibinin yürüttüğü görüşmelerin ardından netlik kazanacak.
Yeni sezon hazırlıkları sürerken, Yeraltı şimdiden sosyal medyada da en çok konuşulan diziler arasında yer alıyor.