Set arkasından sızan bilgilere göre iki oyuncu arasında bir kriz olduğu öne sürülürken, sosyal medyada yaşanan bazı hareketler bu iddiaları güçlendirdi.

Devrim Özkan’ın, partneri Deniz Can Aktaş ile olan fotoğraflarını kaldırması, ardından Sümeyye Aydoğan’ın aynı isimle paylaşım yapması dikkatlerden kaçmadı. İddialara göre Aktaş’ın partner tercihini Aydoğan’dan yana kullanması, sette tansiyonu yükseltti.

Tüm bu söylentilere rağmen yapımdan veya oyunculardan resmi bir açıklama gelmedi. Dizi ise reytinglerdeki yükselişini sürdürerek yoluna devam etti.

BİR KADIN OYUNCU ÖLEREK VEDA EDECEK

Öte yandan gazeteci Birsen Altuntaş, dizinin yeni bölümüyle ilgili çarpıcı bir detayı paylaştı. Buna göre bu hafta yayınlanacak bölümde bir kadın karakterin hikâyesi dramatik bir şekilde sona erecek.

Hangi karakterin veda edeceği resmi olarak açıklanmasa da izleyiciler, bu kişinin Ekin Aksoy’un hayat verdiği Pınar karakteri olabileceğini konuşuyor. Gözler şimdi yeni bölümde yaşanacak gelişmelere çevrilmiş durumda.

Öte yandan Yeraltı dizisinin sosyal medya hesabından dizinin özel fragmanı yayınlandı. Bozo'nun boynundaki ip Bozo ölecek mi? iddialarını gündeme getirdi.