Yeraltı’nda gerilim tırmanıyor: Ceylan istihbarat için mi çalışıyor?” 7. bölüm fragmanı sosyal medyayı salladı

Tuzla’da bir evde patlayan silahlar ise dengeleri tamamen değiştirir. Ferhat Bozo’nun fevri kuzeni Derman’ın attığı adım, olayları örtbas etmek yerine daha büyük bir yüzleşmenin kapısını aralar. Yavuz’un onları suçüstü yakalamasıyla tüm hesaplaşma doğrudan Bozo’nun önüne gelir. Artık savaş yalnızca sokakta değil, karakterlerin kalplerinde de büyümektedir. Bozo’nun vereceği karar ise gerçek düşmanların kim olduğunu ortaya çıkaracaktır.