NOW TV ekranlarında yayınlanan dizi, yarın akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Yayınlanan son fragmanda özellikle Haydar Ali ve Ceylan’ın sahneleri dikkat çekti ve seyirciden tam not aldı.
Yeraltı’nda gerilim tırmanıyor: Ceylan istihbarat için mi çalışıyor?” 7. bölüm fragmanı sosyal medyayı salladı
Yeraltı dizisi çarşamba akşamlarının en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya devam ediyor. Başrollerini Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı dizinin 7. bölümünden ikinci fragman yayınlandı. Fragman, izleyicinin merakını daha da artırdı.Derleyen: Hande Karacan
Sosyal medyada paylaşılan fragman hakkında izleyicilerden çok sayıda yorum geldi. Kullanıcılar, “Bu dizi rekor kırar”, “Fragman bile nefes kesiyor”, “Ceylan istihbarat için çalışıyor olabilir”, “Bomba gibi bir bölüm geliyor” ve “Yeni bölümü sabırsızlıkla bekliyoruz” gibi ifadelerle heyecanlarını dile getirdi.
REYTİNGLERDE ZİRVE YARIŞI
Yayın hayatına hızlı bir giriş yapan Yeraltı, son haftalarda reyting listelerinde dikkat çekici bir yükseliş yakaladı. Dizi, çarşamba akşamlarının güçlü yapımlarından biri olan Eşref Rüya ile kıyasıya bir rekabet içine girerek zirve mücadelesinde adından söz ettirmeyi başardı.
6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Paşa’nın göğsüne isabet eden kurşun sadece onu değil, tüm aileyi derinden sarsar. Hastane koridorlarında umut ve korku iç içe geçerken, Bozo’nun sergilediği sert ve mesafeli tavır çevresindekileri şaşırtır.
Ceylan, aileyi ayakta tutmaya çalışırken Sultan’ın hastanede Haydar Ali’nin geçmişini araştırması, “eski sevgili” meselesini yeniden gündeme getirir ve aradaki gerilimi büyütür.
Paşa’nın o gece kimlerin yönlendirmesiyle harekete geçtiği sorusu mahalledeki tansiyonu yükseltirken, Haydar Ali olayın arkasında başka isimlerin olduğuna inanır ve gerçeğin peşine düşer.
Tuzla’da bir evde patlayan silahlar ise dengeleri tamamen değiştirir. Ferhat Bozo’nun fevri kuzeni Derman’ın attığı adım, olayları örtbas etmek yerine daha büyük bir yüzleşmenin kapısını aralar. Yavuz’un onları suçüstü yakalamasıyla tüm hesaplaşma doğrudan Bozo’nun önüne gelir. Artık savaş yalnızca sokakta değil, karakterlerin kalplerinde de büyümektedir. Bozo’nun vereceği karar ise gerçek düşmanların kim olduğunu ortaya çıkaracaktır.