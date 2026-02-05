Yeraltı’da gerilim tırmanıyor: Aşk, ihanet ve büyük savaş kapıda

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan’ın yer aldığı Yeraltı için bazı izleyiciler, dizinin Eşref Rüya ile aynı gün yayınlanmasının dezavantaj yarattığını savundu. Öte yandan dizinin atmosferini ve temposunu başarılı bulan ve “henüz erken” diyerek şans verilmesi gerektiğini düşünenler de az değildi.