Çarşamba akşamları yayınlanan dizinin ikinci bölümü, özellikle hikâye anlatımı ve yayın günü tercihi nedeniyle tartışma konusu oldu.
Yeraltı’da gerilim tırmanıyor: Aşk, ihanet ve büyük savaş kapıda
NOW TV’nin ses getiren yeni dizisi Yeraltı, ekran yolculuğuna iddialı bir başlangıç yaptı. İlk bölümüyle 5.59 reyting elde eden yapım, ikinci bölümüyle de izleyiciyi ekrana kilitledi.Derleyen: Hande Karacan
Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan’ın yer aldığı Yeraltı için bazı izleyiciler, dizinin Eşref Rüya ile aynı gün yayınlanmasının dezavantaj yarattığını savundu. Öte yandan dizinin atmosferini ve temposunu başarılı bulan ve “henüz erken” diyerek şans verilmesi gerektiğini düşünenler de az değildi.
Sosyal medyada senaryoya yönelik eleştiriler kadar, hikâyenin ilerleyen bölümlerde açılacağını düşünen destekleyici yorumlar da dikkat çekti. Yeraltı’nın uzun vadede bir fenomen haline gelip gelmeyeceğini ise önümüzdeki haftalarda açıklanacak reyting sonuçları gösterecek.
YERALTI 2. BÖLÜM ÖZETİ
Haydar Ali’nin Sultan ile evlilik sürecine sürüklenmesi, Ceylan’la arasındaki gerilimi geri dönülmez bir noktaya taşır. İkilinin yüzük alışverişi sırasında yaşadığı sert yüzleşme, geçmişte kalan aşkın hâlâ kapanmamış bir yara olduğunu ortaya koyar.
Ceylan, Haydar Ali’nin bu evliliği kabul etmesi durumunda her şeyi Bozo’ya anlatmakla tehdit ederken, ipler kopma noktasına gelir.
Diğer yandan Bozo, yaklaşan büyük bir operasyonun sinyallerini alarak parasını şehir dışına çıkarmaya başlar ve yeraltı dünyasında büyük bir fırtınanın yaklaştığını açıkça hissettirir. Merdan’ın ortaya koyduğu “Gölge” adlı uluslararası ekip bilgisi ise tehlikenin artık yalnızca aile içi hesaplaşmalarla sınırlı olmadığını gözler önüne serer.
Bölüm finalinde Haydar Ali, bir yandan Bozo’nun güven testlerinden geçmeye zorlanırken diğer yandan Ceylan’la geri dönüşü neredeyse imkânsız bir savaşın eşiğine gelir. Yeraltı dünyasında çatışmanın kaçınılmaz olduğu netleşir.
Dizinin 3. bölüm fragmanı da yayınlandı ve yeni bölüm için merak dozu daha da yükseldi.