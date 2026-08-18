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NOW platformunda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, Medyapım imzalı iddialı dizi "Yeraltı", yeni sezon öncesi hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yönetmenliğini Murat Öztürk’ün üstlendiği, senaryosunu ise Berna Aruz’un kaleme aldığı fenomen yapımın eylül ayının başında sete çıkması planlanıyor.

KADROYA USTA BİR İSİM KATILDI

Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı ve genç oyuncu Azra Aksu’nun yer aldığı "Yeraltı" dizisinin oyuncu kadrosu yeni bir transferle daha güçlendi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, usta oyuncu Ekrem Tamer dizi ekibiyle el sıkıştı. Tamer, projede İsmail Hacıoğlu’nun canlandıracağı ana karakterin babasına hayat verecek. Ekrem Tamer'in de katılımıyla birlikte yapımın oyuncu kadrosundaki deneyim faktörü daha da pekişmiş oldu