Yeraltı dizisine 'Saldırı' ayarı: Fragramda dikkat çeken detay

OKUL VAHŞETİ YAYIN AKIŞINI DEĞİŞTİRDİ
Tüm Türkiye’yi yasa boğan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırıları, dijital mecralar ve televizyon yapımlarındaki şiddet dozajının sorgulanmasına neden oldu.
Kamuoyunda yükselen tepkiler sonrası, özellikle Yeraltı ve Eşref Rüya gibi aksiyon dozu yüksek dizilerin yayından kaldırılacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.
Hafta boyu yeni bölümleri yayınlanmayan dizilerin fragmanlarının da gecikmesi, "final" söylentilerini güçlendirmişti.
SİLAHLI SAHNELER FRAGMANDAN ÇIKARILDI
Başrollerini Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı Yeraltı dizisinin merakla beklenen 12. bölüm fragmanı nihayet yayınlandı.
Ancak yayınlanan fragmanda yapılan "hassasiyet" müdahalesi dikkatlerden kaçmadı. Dizinin daha önce hazırlanan fragmanındaki silahlı saldırı sahnelerinin tamamen çıkartılarak yeniden kurgulandığı görüldü.
SOSYAL MEDYADA YANKI BULDU
Fragmanın kırpılmış haliyle yayınlanması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İzleyiciler, yaşanan toplumsal acıların ardından gelen bu hamleyi farklı yorumlarla karşıladı.
Yapılan yorumlardan bazıları şöyle: "Silahlı sahneleri resmen kesmişler.", "Eski fragmanı sahneleri çıkartıp yeniden vermişler.", "Saldırı sahneleri çıkarılarak sansürlü şekilde yayınlanmış."
Yeraltı dizisinin yeni revizyonla yayın hayatına devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, yapım ekiplerinin toplumsal hassasiyetleri gözeterek senaryolarda değişikliğe gidip gitmeyeceği tartışılmaya devam ediyor.