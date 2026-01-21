MEDYAPIM imzası taşıyan ve henüz yayın hayatına başlamadan gündem yaratan “Yeraltı”, planlanan yayın gününden alındı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın paylaştığı bilgilere göre iddialı yapım, 28 Ocak Çarşamba akşamı Now TV ekranlarında ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak.

YERALTI DİZİSİNİN KONUSU

“Yeraltı”, yalnızca karanlık bir suç hikâyesini değil, aynı zamanda derin bir aşk ve yüzleşme öyküsünü merkezine alan güçlü bir dram olarak dikkat çekiyor. Ailesinin katilini öldürerek intikamını alan Haydar Ali (Deniz Can Aktaş), bu cinayetin ardından cezaevine girer ve kendini Türkiye’nin en tehlikeli yeraltı yapılanmalarından birinin içinde bulur.

Asıl hesaplaşma ise Haydar Ali’nin üç yıl sonra özgürlüğüne kavuşmasıyla başlar. Çünkü geçmişte büyük bir aşkla bağlı olduğu kadın, artık en güvendiği adamın eşidir. Bu durum, Haydar Ali’yi hem duygusal hem de ölümcül bir çıkmazın içine sürükler.

YERALTI OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Uraz Kaygılaroğlu ve Devrim Özkan’ın yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak gibi güçlü isimler bulunuyor.