Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, annesi Gamze Yücer’in vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Sevilen oyuncunun annesinin hayatını kaybettiği iddia edildi.



Başarılı oyuncu, özellikle son dönemde yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettirirken, aldığı bu acı haberle sarsıldı.

Şimdilerde popüler yapımlar arasında gösterilen Yeraltı dizisinde Bozo karakterine hayat veren Kaygılaroğlu, performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanıyordu.

Dizide canlandırdığı karakterle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, kariyerindeki başarılı yükselişini sürdürürken annesinin kaybıyla zor günler geçirdiği ileri sürüldü.

Oda TV’de yer alan bilgilere göre, annesi Gamze Yücer’in vefatı ünlü oyuncuyu derinden etkiledi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN ANNESİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

Henüz Uraz Kaygılaroğlu tarafından olayla ilgili net bir açıklama yapılmasa da sosyal medya hesabından annesinin doğum gününü kutladığı paylaşımlar bu kulis bilgiden sonra yeniden gündeme geldi.