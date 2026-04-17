Okullarda artan şiddet olayları ve 14 yaşındaki bir çocuğun gerçekleştirdiği saldırının ardından dizilerdeki şiddet sahneleri yeniden tartışma konusu oldu.
Yeraltı dizisi yayından kaldırılacak mı?
Yeraltı dizisinin yayından kaldırılacağı iddiaları yeniden gündeme gelse de gerçeğin farklı olduğu ortaya çıktı. Yapımın devam edeceği, ancak şiddet sahnelerinde daha hassas bir yaklaşım benimseneceği belirtildi.
Bu süreçte özellikle “Yeraltı” ve “Eşref Rüya” dizilerinin yayından kaldırılacağı yönünde iddialar gündeme gelmiş, ancak bu söylentilerin asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bugün de NOW’da yayınlanan “Yeraltı” dizisiyle ilgili benzer iddialar yeniden gündeme geldi. Ancak dizinin yayından kaldırılmasının söz konusu olmadığı öğrenildi.
Yapımın ekran macerasına devam edeceği belirtilirken, dizideki silah ve şiddet sahnelerinde daha hassas bir yaklaşım benimseneceği ifade edildi.
Öte yandan 12-19 yaş grubunun televizyon izleme oranının düşük olduğu, bu kitlenin daha çok YouTube ve TikTok gibi dijital platformlarda vakit geçirdiği dikkat çekiyor.
YERALTI DİZİSİ KONUSU NEDİR?
“Yeraltı”, gerilimin yanı sıra sürükleyici bir aşk hikâyesini merkezine alan güçlü bir dram. Ailesinin katilini öldürerek intikamını alan Haydar Ali (Deniz Can Aktaş), cezaevine düştüğünde kendini Türkiye’nin en tehlikeli yeraltı kartellerinden birinin içinde bulur. Ancak asıl büyük yüzleşme, üç yıl sonra özgürlüğüne kavuştuğunda başlar. Haydar Ali’nin unutamadığı kadın, artık en yakınındaki adamın karısıdır.
YERALTI DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı dizide; Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak da yer alıyor. Dizi, geçmişin izleriyle bugünün duygularını aynı hikâyede buluşturuyor.