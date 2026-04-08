Haftanın dizisi: NOW TV’nin yeni dizilerinden ‘Yeraltı’, ekranlara damga vurmaya devam ediyor. 10. bölümü izleyicisiyle buluşan dizi, 10.08 reytingle bu sezon ‘Uzak Şehir’, ‘Taşacak Bu Deniz’, ‘Eşref Rüya’ ve ‘Abi’nin ardından çift haneli reytinge ulaşan 5. dizi oldu.

Başrollerini Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı dizi, aldığı reytingler kadar oyuncu performanslarıyla sosyal medyada da çok konuşuluyor.

3 kardeşin hayatını değiştiren büyücü

Haftanın filmi: Mert Uzunmehmet’in yönetmenliğini yaptığı ve aynı zamanda senaryosunu Özenç Özkan ile birlikte kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda Elif Sayraç, Ecem Doğru, İlayda Çiloğlu gibi isimlerin yer aldığı ‘Kıble: Bitlisli Belkıs’, gişedeki açılışını 47 bin 83 seyirciyle yaptı.

Siyah Perde imzalı korku türündeki film, öksüz kalmış üç genç kız kardeşin gizemli büyücü Bitlisli Belkıs’a gitmesiyle başlarından geçenleri anlatıyor.

Volkan Konak’ın anısına özel şarkı

Haftanın şarkısı: Yavuz Bingöl ve Abdullah Polatcı, sanat dünyasında derin izler bırakan Volkan Konak’ın vefatının 1. yıldönümünde anlamlı bir projeye imza attı. Sözleri ve müziği Yavuz Bingöl ile Abdullah Polatcı’ya, düzenlemesi Ertan Tekin’e ait ‘Kuzeyin Oğluna’, hem duygusal sözleri hem de güçlü müzikal altyapısıyla dikkat çekiyor.

Volkan Konak’ın müziğe ve dinleyicilere bıraktığı derin etkiyi yansıtan çalışma, bir anma niteliği taşımanın ötesinde güçlü bir anlatı sunuyor. Sanatçının hatırasına ithaf edilen eser, dinleyiciyi hem geçmişe götürüyor hem de özlem ve vefa duygularını yeniden hatırlatıyor.

‘Leylekler Göç Etmek İstemiyor’ çıktı

Haftanın kitabı: Yazar Hasibe Güçlü’nün üçüncü kitabı ‘Leylekler Göç Etmek İstemiyor’, Bilgi Ağacı Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alarak okuyucusuyla buluştu.

Doğa sevgi ve çevre bilincini konu alan kitap, çocuklara yönelik eğitici bir masal niteliği taşıyor. Hikâye, leyleklerin doğal göç döngüsüne, ormanların korunmasına ve çocukların çevre bilinci kazanmasına odaklanarak doğa-insan etkileşimini işliyor.