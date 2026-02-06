Dijital platformlarda 26 Ocak-1 Şubat haftasında en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’nin televizyon kategorisinde ‘Bridgerton’, dördüncü sezonuyla ilk haftasından liderlik koltuğuna oturdu. Film kategorisinde, Finlandiya yapımı aksiyon filmi ‘Sisu’ zirveye yerleşti. Prime Video’nun televizyon kategorisinde ‘Eşref Rüya’ liderliği bırakmadı. Film kategorisinde ise aksiyon komedi ‘Yıkım Ekibi’, ikinci haftasında da zirvedeki yerini korudu. Disney Plus’ın televizyon kategorisinde, Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrolünde olduğu, NOW TV’nin yeni dizisi ‘Yeraltı’, televizyondaki ilk yayınının ardından platformda zirvedeki yerini aldı. Film kategorisinde ise rekortmen animasyon serisinin ilk filmi ‘Despicable Me’, platformdaki ilk haftasından liderliğe yükseldi.

HBO Max’in televizyon kategorisinde zirve bu hafta da değişmedi. Tüm zamanların en çok izlenen dizilerinden Game of Thrones evreninde geçen ‘A Knight of the Seven Kingdoms’, üçüncü haftasını da lider tamamladı. Film kategorisinde ise Ceylan Özgün Özçelik imzalı ‘Hiçbir Şey Normal Değil’, platformdaki açılışını zirvede yaptı.

İbrahim Çallı’nın 90 eserlik sergisi

Fırçası gibi asi ve bohem, paleti gibi çok renkli bir hayatı olan sanatçı İbrahim Çallı, ‘Rengin Hafızası, Fırçanın Ruhu, Renklerle Yaşanmış Tutkulu Bir Hayat: İbrahim Çallı Sergisi’yle Haliç Tersanesi’nde bulunan İstanbul Sanat Müzesi’nde sanatseverlerle buluştu.

Portrelerden manzaralara, figüratif anlatılardan naturalist yorumlara uzanan özel bir seçki ile Çallı’nın sanat yolculuğunu aktaran sergi, 24 fotoğraf ile 64 yağlı boya ve karışık teknikte eserden oluşuyor. Fatih Sultan Mehmet’in emaneti olan Haliç Tersanesi’nde açılan sergide, Çallı’nın yorumuyla Fatih Sultan Mehmet portresi de yer alıyor.

Sergi, 5 Nisan’a dek Pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında İstanbul Sanat Müzesi’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Şarkı klibine yapay zekâlı çözüm

Cengiz İmren, ‘Biter mi Bu Kavga’ ile müzik piyasasına iddialı bir dönüş yaptı.

Yeni şarkısı için yapay zekâ desteğiyle klip çekmek zorunda kaldığını söyleyen sanatçı, “Çok beğenildi şarkı. Yapay zekâ ile bir klip yaptık. Hava şartlarından kaynaklı, Diyarbakır’da klip çekemedik. Yoksa orada çekecektik klibi. Yapamayınca ben de yapay zekâ ile bunu yapabileceğimi düşündüm ve o şekilde yaptık” dedi.

Son dönemde müzik camiasında rap müzik yapan isimlerin içinde olduğu tartışmalara da değinen Cengiz İmren, “Ben birisini sevmiyorsam sevmiyorumdur. Direk sevmediğimi söylerim. O onların arasında olan bir şey. Gençlerimize başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.