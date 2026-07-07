Kaynak: İHA

Ordu'nun Fatsa ilçesinde aile içindeki yer anlaşmazlığı kanlı bitti. İddiaya göre, husumetli olduğu ağabeyi ile ailesinin iş yerine giden 61 yaşındaki şüpheli, tabancayla ateş açarak üç kişiyi öldürdü.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Fiskobirlik Caddesi üzerindeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre M.G. (61), araçla ağabeyi ve ailesinin bulunduğu iş yerine geldi. Burada yanında bulunan tabancayla ateş açan şüpheli, ağabeyi Mehmet Gülen (66), yengesi Emine Gülen (58) ve yeğeni Resul Gülen'i (39) vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

İKİ YARALI OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Resul Gülen'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Mehmet ve Emine Gülen ise ilk müdahalelerinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen iki yaralı da kurtarılamadı.

İlk belirlemelere göre saldırının, taraflar arasında uzun süredir devam eden yer meselesinden kaynaklanan husumet nedeniyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Saldırının ardından kaçan M.G.'nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.