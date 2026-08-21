Olay, saat 07.30 sıralarında Hadımköy-Haraççı Caddesi'nde meydana geldi. İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı caddede ilerleyen taksinin şoförü Kaan Hüseyin Yüksel, karşı şeritten gelen araca yol vermek isterken yolda açılan çukuru fark etmeyerek taksiyle birlikte çukura düştü.
Metrelerce derinlikteki çukura büyük bölümüyle gömülen taksinin şoförü kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Yüksel, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Taksi, yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından vinçle çukurdan çıkarıldı.