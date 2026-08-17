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Kaynak: İHA

İstanbul Esenyurt'ta yaşanan olayda, eski sevgilisinin yaşadığı binaya gelen şüpheli iddiaya göre benzin dökerek binayı ateşe verdi. O sırada dairede bulunan baba, "Ne yapıyorsun?" diye seslenirken şüpheli çakmağı çakıp kaçtı. Binanın alev aldığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AİLE 4-5 AYDIR KABUSU YAŞIYOR

Ailenin iddiasına göre genç kadın, bir yıl süren ilişkiyi şiddet nedeniyle bitirdi. Ayrılığın ardından şüpheli tehdit mesajları göndermeye başladı ve aileyi hedef aldı.

Yaklaşık 4-5 ay boyunca defalarca evin camlarını kırdığı, daha önce de binayı benzinle yakmaya çalıştığı ve bina girişinde lastik yakarak benzer girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

BABA İÇERİDEYKEN BENZİN DÖKTÜ

Olay gecesi evin camlarını yaptırmak için İstanbul'a gelen baba, koltukta uyuduğu sırada seslere uyandı.

Kapıya yöneldiğinde şüpheliyi benzin dökerken gördüğünü söyleyen baba, "Ne yapıyorsun?" diye bağırdığını, bunun üzerine şüphelinin çakmağı çakarak kaçtığını anlattı. Alevler kısa sürede binanın duvarına sıçrarken, mahalle sakinleri yangına ilk müdahaleyi yaptı.

"FARK ETMESEK YANIYORDUM"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan baba, daha önce defalarca şikâyette bulunduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece benim içeride olduğumu bilerek daireye benzin döküp yaktı. Komşularla zor söndürdük. Fark etmesek yanıyordum. Bundan sonra ne yapacağını bilmiyoruz."

Yetkililerden yardım isteyen baba, ailesiyle birlikte evinde huzur içinde yaşamak istediğini söyledi.

"GİTMEDİĞİM KARAKOL KALMADI"

Tehditler nedeniyle Ordu'ya taşınmak zorunda kalan genç kadın ise, daha önce silahla tehdit edildiğini ve defalarca karakol ile savcılığa başvurduğunu anlattı.

"Gitmediğim savcılık, adliye, karakol kalmadı. Her yaptığında şikâyetçi oldum ama sonuç çıkmadı. Ölüm korkusuyla yaşıyorum."

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürerken, şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.