İstanbul’da Maltepe'de Esenkent Mahallesi'nde bir grup genç ortalarına aldıkları 17 yaşındaki E.G'ye zorbalık yapıp videoya çekti. Görüntülerde, akran zorbalığına uğrayan gencin çevresinin sarıldığı, hakarete uğradığı ve tokatlandığı görülürken şüphelilerin ise gence “Ben senin karınım. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Senin ayağının altında dolaşmayacağım. Sağda solda o... kadın gibi konuşmaycağım." dedirttiği ve zorla elini öptürmeye çalıştığı görüldü.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri kimliklerini tespit ettiği M.P. (20), B.D. (17), A.T.K. (17), U.E. (16), B.U. (16) ve Y.Y'yi (15) yakaladı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

YAŞI KÜÇÜK ZORBALAR YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"01.02.2026 tarihinde Maltepe İlçesi Esenkent Mahallesinde meydana gelen ve bazı sosyal medya platformlarına yansıyan akran zorbalığı olayı ile ilgili;

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce derhal inceleme başlatılmıştır.

Yapılan incelemelerde; E.G. (17) isimli mağdur şahsın şüpheli şahıslarca darp ve tehdit edildiği tespit edilmiştir.

Devam eden çalışmalarda; olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.P. (20) isimli şahıs ve B.D. (17), A.T.K. (17), U.E. (16), B.U. (16), Y.Y. (15) isimli yaşı küçük şahıslar yakalanmıştır.

Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."