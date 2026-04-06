Afrika-Avrasya göç rotası üzerinde yer alan Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti’nde her yıl binlerce leylek mola veriyor. Ancak leylekler zaman zaman tüfekle vuruluyor. İlçenin farklı noktalarında son 4 günde 5 leylek tüfekle vurulmuş halde yaralı bulundu. Vatandaşlar tarafından bulunup tedaviye götürülen leyleklerden biri öldü. Henüz kimliği saptanamayan kişi veya kişilerce vurulan leyleklerin tedavisi sürüyor.
Göç yolundaki 5 leylek tüfekle vuruldu
Kaynak: DHA
