Afrika-Avrasya göç rotası üzerinde yer alan Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti’nde her yıl binlerce leylek mola veriyor. Ancak leylekler zaman zaman tüfekle vuruluyor. İlçenin farklı noktalarında son 4 günde 5 leylek tüfekle vurulmuş halde yaralı bulundu. Vatandaşlar tarafından bulunup tedaviye götürülen leyleklerden biri öldü. Henüz kimliği saptanamayan kişi veya kişilerce vurulan leyleklerin tedavisi sürüyor.