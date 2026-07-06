Yer çekimine meydan okuyor, baş aşağı gidebiliyor... Rekortmen hiper yarış otomobili McMurtry Speirling PURE resmen satışa çıktı

1.000 BEYGİR GÜÇ VE AKILALMAZ İVME: 0-100 SADECE 1,55 SANİYE

Seri üretim versiyonuyla yollara (ve daha çok pistlere) çıkacak olan Speirling PURE, teknik verileriyle adeta bir Formula 1 aracı performans sunuyor:

Motor Gücü: Arka aksa yerleştirilmiş çift elektrik motoruyla toplam 1.000 beygir güç.

Hızlanma (0-100 km/s): Sadece 1,55 saniye (Göz kırpma süresinden daha hızlı).

Maksimum Hız: Elektronik olarak sınırlandırılmış 306 km/s.

Ağırlık: Prototip versiyonuna kıyasla eklenen güvenlik elemanları ve büyüyen batarya nedeniyle 300 kg ağırlaşarak 1.350 kg seviyesine ulaştı. Ancak bu ağırlık bile elektrikli bir hiper otomobil için olağanüstü derecede hafif kabul ediliyor.