Sadece 100 şanslı kişinin sahip olabileceği bu pist canavarı, saf performansın sınırlarını yeniden çiziyor.
Yer çekimine meydan okuyor, baş aşağı gidebiliyor... Rekortmen hiper yarış otomobili McMurtry Speirling PURE resmen satışa çıktı
İngiliz otomotiv dâhisi McMurtry, Goodwood ve Laguna Seca gibi efsanevi pistlerde rekorları altüst eden, fan teknolojisi sayesinde teorik olarak tavan üzerinde (baş aşağı) bile gidebilen elektrikli hiper otomobili Speirling PURE'un seri üretim versiyonunu resmi olarak tanıttı.Abdullah Kerzi
ARACI YERE YAPIŞTIRAN TEKNOLOJİ: DURURKEN BİLE 2 TON BASKI
McMurtry Speirling PURE'u dünyadaki tüm hiper otomobillerden ayıran en radikal özellik, geleneksel kanatlar yerine gövde altına yerleştirilen özel fan sistemi. Elektrikli motorlarla tahrik edilen bu fanlar, aracın altındaki havayı muazzam bir hızla emerek bir vakum etkisi (düşük basınç) yaratıyor.
Bu sistem sayesinde araç tamamen duruyorken bile 2.000 kilogramlık bir yere basma kuvveti (downforce) üretebiliyor. Bu muazzam emiş gücü, aerodinamik olarak aracın yer çekimine meydan okuyarak ters bir tünelde, tavana tutunarak baş aşağı ilerlemesine dahi imkan tanıyor. Üstelik bunu, araca ekstra ağırlık bindiren devasa kanat tasarımlarına ihtiyaç duymadan başarıyor.
1.000 BEYGİR GÜÇ VE AKILALMAZ İVME: 0-100 SADECE 1,55 SANİYE
Seri üretim versiyonuyla yollara (ve daha çok pistlere) çıkacak olan Speirling PURE, teknik verileriyle adeta bir Formula 1 aracı performans sunuyor:
Motor Gücü: Arka aksa yerleştirilmiş çift elektrik motoruyla toplam 1.000 beygir güç.
Hızlanma (0-100 km/s): Sadece 1,55 saniye (Göz kırpma süresinden daha hızlı).
Maksimum Hız: Elektronik olarak sınırlandırılmış 306 km/s.
Ağırlık: Prototip versiyonuna kıyasla eklenen güvenlik elemanları ve büyüyen batarya nedeniyle 300 kg ağırlaşarak 1.350 kg seviyesine ulaştı. Ancak bu ağırlık bile elektrikli bir hiper otomobil için olağanüstü derecede hafif kabul ediliyor.
BATARYA KAPASİTESİ DE REKOR SEVİYEDE ARTIRILDI
McMurtry, pist sürekliliğini artırmak adına prototipteki 60 kWh'lik bataryayı seri üretimde 100 kWh kapasiteli devasa bir paketle değiştirdi. Bu batarya mimarisi, tam yarış/performans temposunda aralıksız olarak 40-50 kilometrelik ekstrem bir pist kullanımı sunuyor. Otomobil sakin ve normal kullanım şartlarında ise tam şarjla 480 kilometre menzil vadediyor. Yüksek hızlı şarj istasyonlarında bataryayı %20'den %95 seviyesine getirmek ise sürüş koşullarına bağlı olarak 20 ila 60 dakika sürüyor.
PİSTLERİN YENİ HÜKÜMDARI
Speirling prototipi, son yıllarda küresel motor sporları dünyasını adeta şoka uğratmıştı. Araç;
2022'de efsanevi Goodwood Festival of Speed tırmanışında Volkswagen ID.R'ın rekorunu kırarak tarihin en hızlı çıkışını yapmış,
Top Gear Test Track pistinde bir Formula 1 aracına ait 20 yıllık tur rekorunu tam 3 saniye geliştirmiş,
Amerika'daki zorlu Laguna Seca pistinde ise en yakın rakiplerine yaklaşık 6 saniye fark atmıştı.
SADECE 100 ADET ÜRETİLECEK: İŞTE FİYATI
İngiltere'nin Cotswolds bölgesindeki ileri teknoloji tesisinde tamamen el işçiliğiyle ve kişiye özel opsiyonlarla üretilecek olan McMurtry Speirling PURE için sadece 100 adetlik bir üretim kotası ayrıldı.
Aracın başlangıç fiyatı 995 bin sterlin (yaklaşık 1,3 milyon dolar) olarak belirlendi. Bu astronomik fiyatı ödeyen araç sahiplerine McMurtry mühendisleri tarafından özel pist etkinlikleri, ileri sürüş teknikleri eğitimi ve doğrudan fabrika teknik desteği de paket olarak sunulacak.
Fabrika, ilk müşteri teslimatlarının 2026 yılı bitmeden başlayacağını müjdeledi.